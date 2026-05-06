Ο Τζέιμς Κάμερον και The Walt Disney αντιμετωπίζουν αγωγή που αναφέρει ότι ο σκηνοθέτης βασίστηκε σε μια νεαρή ηθοποιό για τη δημιουργία βασικού χαρακτήρα της σειράς ταινιών Avatar, χωρίς την άδειά της.

Η αγωγή, που κατατέθηκε από την ηθοποιό Q’orianka Kilcher, υποστηρίζει ότι ο Κάμερον «εξήγαγε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της» και «καθοδήγησε την ομάδα σχεδιασμού» να βασίσει τον χαρακτήρα Νεϊτίρι στην εμφάνισή της, αφού την είδε σε διαφήμιση των LA Times για την ταινία The New World του Τέρενς Μάλικ το 2005. Στην ταινία, η Kilcher - με καταγωγή από το Περού - υποδύθηκε την Ποκαχόντας, δίπλα στους Κόλιν Φάρελ και Κρίστιαν Μπέιλ.

Ανακοίνωση σχετικά με την αγωγή αναφέρει ότι «ένας από τους ισχυρότερους δημιουργούς του Χόλιγουντ εκμεταλλεύτηκε τη βιομετρική ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά μιας νεαρής ιθαγενούς κοπέλας για να δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό franchise που έσπασε ρεκόρ – χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση».

Η αγωγή περιγράφει τη σειρά Avatar ως ένα franchise δισεκατομμυρίων που «παρουσιάστηκε ως συμπονετικό προς τους αγώνες των ιθαγενών, ενώ ταυτόχρονα εκμεταλλευόταν σιωπηλά μια πραγματική ιθαγενή νεαρή στο παρασκήνιο». Ο χαρακτήρας Νεϊτίρι ερμηνεύεται στις ταινίες από τη Ζόε Σαλντάνα.

Η ανακοίνωση περιγράφει επίσης μια συνάντηση μεταξύ της Kilcher και του Κάμερον το 2010, μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας Avatar. Σε μια εκδήλωση, ο σκηνοθέτης της χάρισε ένα κορνιζαρισμένο σκίτσο της Νεϊτίρι, σχεδιασμένο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο. Μαζί με το σκίτσο, η Kilcher αναφέρει ότι της έδωσε ένα σημείωμα που έγραφε: «Η ομορφιά σου ήταν η αρχική μου έμπνευση για τη Νεϊτίρι. Κρίμα που γύριζες άλλη ταινία. Την επόμενη φορά».

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Κάμερον δεν προσπάθησε ποτέ να την καλέσει για ακρόαση, παρά τις προσπάθειες του ατζέντη της.

«Εκατομμύρια άνθρωποι αγάπησαν το Avatar επειδή πίστεψαν στο μήνυμά του κι εγώ ήμουν μία από αυτούς», δήλωσε η Kilcher. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι κάποιος που εμπιστευόμουν θα χρησιμοποιούσε συστηματικά το πρόσωπό μου ως μέρος μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή μου. Αυτό ξεπερνά τα όρια. Είναι βαθιά λάθος».

Σύμφωνα με την αγωγή, η Kilcher αντιλήφθηκε πόσο άμεσα είχαν χρησιμοποιηθεί τα χαρακτηριστικά της μόλις πέρυσι, όταν κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα συνέντευξης του Κάμερον. Στο βίντεο, ο σκηνοθέτης κρατά το σκίτσο της Νεϊτίρι και λέει: «Η πραγματική πηγή ήταν μια φωτογραφία στους LA Times, μιας νεαρής ηθοποιού ονόματι Q’orianka Kilcher. Αυτό είναι ουσιαστικά το κάτω μέρος του προσώπου της. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο».

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Kilcher δήλωσε ότι η στρατηγική του Κάμερον «δεν ήταν έμπνευση, ήταν εξαγωγή… Πήρε τα μοναδικά βιομετρικά χαρακτηριστικά μιας 14χρονης ιθαγενούς, τα πέρασε μέσα από μια βιομηχανική διαδικασία παραγωγής και δημιούργησε δισεκατομμύρια σε κέρδη χωρίς ποτέ να ζητήσει άδεια. Αυτό δεν είναι κινηματογράφος. Είναι κλοπή».

Πηγή: skai.gr

