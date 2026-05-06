Η συζήτηση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προστασία της αξιόπιστης ενημέρωσης βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους, εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης και φορείς της βιομηχανίας.

Η εκδήλωση, με θέμα «Ο ρόλος των πρακτορείων ειδήσεων στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη», ανέδειξε τις αυξανόμενες απειλές για τη δημοκρατία, όπως η διασπορά ψευδών ειδήσεων, η χειραγώγηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης και η πίεση στα βιώσιμα οικονομικά μοντέλα της δημοσιογραφίας.

Στην έναρξη της συζήτησης, ο πρόεδρος της EANA και διευθύνων σύμβουλος του ιταλικού πρακτορείου ANSA, Στέφανο Ντε Αλεσάντρι, προειδοποίησε ότι «αν επιτρέψουμε στους φορείς παραπληροφόρησης να επικρατήσουν, χάνουμε τον έλεγχο της δημοκρατίας», τονίζοντας ότι τα πρακτορεία ειδήσεων αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά του πληροφοριακού συστήματος» της Ευρώπης. Υπογράμμισε επίσης ότι η διάδοση της αλήθειας απαιτεί επενδύσεις και ότι τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν στρατηγικό πυλώνα για τη δημοκρατία.

Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πίνα Πιτσιέρνο χαρακτήρισε την παραπληροφόρηση «όπλο» που χρησιμοποιείται για να διχάζει και να αποδυναμώνει τις δημοκρατίες, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία τους. Από την πλευρά της, η επίσης αντιπρόεδρος Αντονέλα Σμπέρνα στάθηκε στη σημασία της επαληθευμένης πληροφορίας σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται όλο και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης ενός βιώσιμου οικοσυστήματος για τα πρακτορεία ειδήσεων.

Σε μήνυμά του, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Βίκτορ Νεγκρέσκου τόνισε ότι τα πρακτορεία ειδήσεων αποτελούν από τις πιο αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης αποτελεί κοινή ευθύνη ευρωπαϊκών θεσμών, κυβερνήσεων και δημοσιογράφων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη βιωσιμότητα της δημοσιογραφίας. Ο διευθύνων σύμβουλος του πρακτορείου Belga και μέλος του ΔΣ της EANA, Πατρίκ Λακρουά, πρότεινε την αναγνώριση των πρακτορείων ειδήσεων ως «κρίσιμης πληροφοριακής υποδομής» της Ευρώπης, ενώ εκπρόσωποι του κλάδου ζήτησαν ισχυρότερη προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και διαφάνεια στη χρήση δημοσιογραφικού περιεχομένου από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χένα Βίρκουνεν υπογράμμισε ότι τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποτελούν θεμέλιο των δημοκρατιών, επισημαίνοντας ότι το δημοσιογραφικό περιεχόμενο αποκτά ιδιαίτερη αξία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τόνισε επίσης ότι η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης δεν αφορά μόνο την απομάκρυνση ψευδών ειδήσεων, αλλά και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ποιοτικής ενημέρωσης.

Ο Αιμίλιος Περδικάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EANA, ανέδειξε τον θεσμικό ρόλο των πρακτορείων ειδήσεων ως θεματοφυλάκων της έγκυρης πληροφόρησης. Όπως σημείωσε, τα πρακτορεία κατέχουν μια ιδιαίτερα κρίσιμη θέση στο οικοσύστημα της ενημέρωσης, καθώς αποτελούν τον βασικό διανομέα ειδήσεων προς τα υπόλοιπα μέσα. Παράλληλα, έθεσε σημαντικά ζητήματα πολιτικής, εστιάζοντας στην ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης των πολιτών στα μέσα (media literacy) και της αποτελεσματικότερης ρύθμισης των ψηφιακών πλατφορμών.

Συνολικά, η συζήτηση κατέληξε στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών, μέσων ενημέρωσης και τεχνολογικών φορέων, με στόχο την ενίσχυση της αξιόπιστης ενημέρωσης, τη διασφάλιση δίκαιης αποζημίωσης για το δημοσιογραφικό περιεχόμενο και την προστασία των δημοκρατιών από τις σύγχρονες απειλές παραπληροφόρησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

