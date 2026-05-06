Κλιμάκωση έντασης: Η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καλεί τις ξένες χώρες να διασφαλίσουν την εκκένωση των διπλωματών τους από το Κίεβο.

Η επίσημη εκπρόσωπος του υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, υπενθύμισε ότι στις 4 Μαΐου το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε επίσημη ανακοίνωση «σε σχέση με τις απειλές του καθεστώτος του Κιέβου να πλήξει τη Μόσχα την ιερή για όλους τους Ρώσους ημέρα, την Ημέρα της Νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο».

Η Μόσχα καλεί τις ξένες χώρες να εκκενώσουν εγκαίρως τους διπλωμάτες τους από το Κίεβο, σε περίπτωση που η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. Αυτό αναφέρεται σε σχόλιο της Ζαχάροβα.

«Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί επιτακτικά τις αρχές της χώρας σας/τη διοίκηση του οργανισμού σας να αντιμετωπίσουν με τη μέγιστη υπευθυνότητα αυτή τη δήλωση και να διασφαλίσουν την έγκαιρη εκκένωση από την πόλη του Κιέβου του προσωπικού των διπλωματικών και άλλων αποστολών, καθώς και των πολιτών, λόγω της αναπόφευκτης πραγματοποίησης αντιποίνων από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων λήψης αποφάσεων, σε περίπτωση που το καθεστώς του Κιέβου υλοποιήσει τα εγκληματικά τρομοκρατικά του σχέδια κατά τις ημέρες των εορτασμών της Μεγάλης Νίκης», τόνισε η Ζαχάροβα.

Απειλές του καθεστώτος του Κιέβου

Η ίδια επέστησε την προσοχή στη χρονική ακολουθία των γεγονότων. «Στις 4 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, ο επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέβη σε επιθετικές και απειλητικές δηλώσεις σχετικά με την πρόθεσή του να διαταράξει τον ιερό εορτασμό της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα με τρομοκρατικές ενέργειες. Εκπρόσωποι ορισμένων χωρών της ΕΕ ήταν παρόντες και κανείς τους δεν τον αποδοκίμασε», ανέφερε η διπλωμάτης.

«Την ίδια ημέρα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε προειδοποίηση, η οποία αποτέλεσε απάντηση στις επιθετικές προθέσεις του Ζελένσκι. Τονίζω ότι αυτό έγινε ακριβώς ως αντίμετρο», πρόσθεσε.

Η Ζαχάροβα σημείωσε ότι οι χώρες της ΕΕ κάνουν λάθος αν πιστεύουν ότι μπορούν να αποσιωπήσουν τις δημόσιες επιθετικές δηλώσεις του Ζελένσκι σχετικά με την πρόθεση διατάραξης της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εκεχειρία για τις 8–9 Μαΐου και αναμένει ότι και η ουκρανική πλευρά θα πράξει το ίδιο. Ωστόσο, σε περίπτωση που το καθεστώς του Κιέβου επιχειρήσει να πλήξει τη Μόσχα στις 9 Μαΐου για να διαταράξει τους εορτασμούς, οι ρωσικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν μαζικό πλήγμα αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου. Παρά τις υπάρχουσες δυνατότητες, η Ρωσία, για ανθρωπιστικούς λόγους, είχε μέχρι τώρα αποφύγει τέτοιου είδους επιθέσεις, σημείωσε το Υπουργείο Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εορταστικών εκδηλώσεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.