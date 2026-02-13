Ο Τζέιμς Κάμερον για το «Hamnet»: Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για την ταινία "Hamnet" της Κλόε Ζάο, παρακολουθώντας την δύο φορές.

Κατά πρόσφατη εκδήλωση στη Σάντα Μόνικα, ο Κάμερον πήρε συνέντευξη από την Κλόε Ζάο, δείχνοντας τον θαυμασμό του για το έργο της.

Ο Τέρενς Μάλικ και πλέον ο Τζέιμς Κάμερον είναι ανάμεσα στους κορυφαίους δημιουργούς που υποστηρίζουν το "Hamnet".

Μετά τον Τέρενς Μάλικ, ένας ακόμη κορυφαίος δημιουργός προστίθεται στους ένθερμους υποστηρικτές του «Hamnet». Ο δημιουργός του «Avatar», Τζέιμς Κάμερον, φαίνεται πως έχει γοητευτεί από το νέο έργο της Κλόε Ζάο.

Σε πρόσφατη εκδήλωση στη Σάντα Μόνικα, ο σκηνοθέτης πήρε ο ίδιος συνέντευξη από τη δημιουργό, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι παρακολούθησε δύο φορές το φιλμ το οποίο τον συγκίνησε βαθύτατα.

«Πλάνταξα και τις δύο φορές που την παρακολούθησα, σε πολλά σημεία της ταινίας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Απευθυνόμενος στη Ζάο, πρόσθεσε: «Η υπερδύναμή σου είναι η ενσυναίσθηση. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος σαν εσένα στο Χόλιγουντ;». Η στήριξη του Κάμερον έρχεται σε συνέχεια της αποκάλυψης ότι ο Τέρενς Μάλικ απέστειλε προσωπική επιστολή στη Zάο στην οποία χαρακτήρισε το «Hamnet», «μεγαλειώδες έργο».

Στη λίστα των δημιουργών που δηλώνουν εντυπωσιασμένοι περιλαμβάνονται επίσης ο Μπονγκ Τζουν Χο, ο οποίος ανέφερε ότι η ταινία λειτούργησε «θεραπευτικά» γι΄αυτόν και ο Ντενίς Βιλενέβ, που παραδέχτηκε πως την έχει ήδη παρακολουθήσει δύο φορές. Παράλληλα, ο Χιντέο Κοτζίμα σημείωσε ότι το «Hamnet» διαθέτει τη δύναμη «να επαναπροσδιορίσει την τέχνη του κινηματογράφου».

Σημειώνεται ότι το φιλμ έχει λάβει οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α' Γυναικείου Ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ.

Στην κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Μάγκι Ο'Φάρελ, η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτις ξετυλίγει το νήμα του έρωτα και της απώλειας που ενέπνευσαν τον Σαίξπηρ να γράψει το εμβληματικό του αριστούργημα, τον «Άμλετ», σύμφωνα με το World of Reel. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Πολ Μέσκαλ, Τζον Άλγουιν, Έμιλι Γουάτσον και Ντέιβιντ Γουίλμοτ.

