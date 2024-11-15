Πήραν φωτιά τα τηλέφωνα για την Ουκρανία

Όταν ένα τηλεφώνημα γίνεται «έκτακτη είδηση» από όλα τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για κάτι σπάνιας σημασίας. Αυτό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η καγκελαρία ανακοίνωσε ότι ο Όλαφ Σολτς είχε μια συνομιλία διάρκειας μιας ώρας με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Ο καγκελάριος είχε να συνομιλήσει δύο χρόνια με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, συνεπώς η κίνηση και μόνο δείχνει ότι κάτι αλλάζει πλέον στη στάση του Βερολίνου ενόψει των επικείμενων εκλογών του Φεβρουαρίου, αλλά και ως συνέπεια του εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ.



Ο Σολτς είχε συνομιλήσει ήδη και με τον Ντόναλντ Τραμπ από τις πρώτες μέρες μετά την εκλογή του και είχε «απλώσει» χέρι συνεργασίας προς τον εκλεγμένο Αμερικανό πρόεδρο. Προφανώς και σε εκείνη τη συνομιλία δεν μπορεί παρά να εθίγη το θέμα του πολέμου της Ουκρανίας και ο καγκελάριος να προσπάθησε να εκμαιεύσει τις πραγματικές προθέσεις του συνομιλητή του.

Δεν ήταν ένα τυπικό τηλεφώνημα

Το «Ουκρανικό» απασχόλησε σχεδόν αποκλειστικά την ανταλλαγή απόψεων Σολτς Πούτιν με βάση τα όσα επίσημα και μη έγιναν γνωστά από την καγκελαρία. Το γεγονός και μόνο ότι η συνομιλία δεν ήταν τυπική και ολιγόλεπτη, αλλά διήρκεσε περισσότερο δημιουργεί υπόνοιες ότι δεν επρόκειτο απλώς για δύο παράλληλους μονολόγους, όπως είχε συμβεί συχνά στο παρελθόν, ειδικά λίγο πριν και λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.



Εκείνη η φωτογραφία των δύο στο μακρύ τραπέζι του Κρεμλίνου, ως μέτρο προφύλαξης στα «τελειώματα» της πανδημίας, έγινε και σύμβολο της διάστασης απόψεων μια εβδομάδα πριν βάλουν μπροστά τα ρωσικά τανκς με προορισμό το Κίεβο. Ηταν μόλις λίγο μετά το ξεκίνημα της τρικομματικής κυβέρνησης του καγκελάριου και έμελλε να στιγματίσει, αν όχι καταστρέψει την θητεία του με τις άμεσες και έμμεσες παρενέργειες αυτής της επίθεσης.

Εκλογικό μπόνους μέσω ειρήνευσης;

Ισως ο Σολτς να ελπίζει τώρα ότι μια προοπτική ειρήνευσης στην Ουκρανία, στο τέλος της θητείας του να μπορούσε να δώσει μια άλλη ώθηση στην αμφισβητούμενη υποψηφιότητά του και στο κόμμα του συνολικά. Άλλωστε δε μπορεί να αγνοήσει δύο δεδομένα. Ενα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης στη Γερμανία επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος και μάλιστα κάποιοι ψηφίζουν και κόμματα, που το έχουν κάνει αυτό «σημαία» τους. Και φυσικά τα δεδομένα αλλάζουν άρδην μετά την επικράτηση Τραμπ, ο οποίος επιμένει ότι είναι σε θέση να τελειώσει τον πόλεμο άμεσα. Η πληροφορία για μια άλλη τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού μεγιστάνα με τον Ρώσο «ηγεμόνα» διαψεύστηκε μεν από το Κρεμλίνο, αλλά η αίσθηση ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα να ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνίας είναι ισχυρή.

Ενας φιλόδοξος τηλεστάρ ως υπουργός του Τραμπ

Υπέρ της λήξης του πολέμου έχει ταχθεί και ο εκλεκτός του επόμενου Αμερικανού Προέδρου για το Υπουργείο Άμυνας. Ο 44χρονος Πητ Χέγκσεθ, με ελάχιστη στρατιωτική, αλλά πλούσια τηλεοπτική εμπειρία ως παρουσιαστής του δεξιού FOX News είναι στην ουσία μια αλλόκοτη μεν, αλλά σίγουρα επιλογή αμφισβήτησης συνολικά του μέχρι τώρα δόγματος του Πενταγώνου. Μπορεί τελικά η επιλογή του να μην εγκριθεί από την Γερουσία, αλλά ο Τραμπ θα έχει στείλει το μήνυμα στον οργανισμό, που απασχολεί 3,4 εκατομμύρια ένστολους και πολίτες με ένα προϋπολογισμό 841 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ότι θα επιδιώξει όλα να αλλάξουν πλέον στο στράτευμα. Και φυσικά και η προσέγγιση του πολέμου στην Ουκρανία, που έχει καταβροχθίσει δεκάδες δισ. για τη στήριξη του Κιέβου.

Δεν λειτουργώ μόνος, τονίζει ο Σολτς

Όλα αυτά δεν περνούν απαρατήρητα στο Βερολίνο. Οπως δεν πέρασε απαρατήρητο και το γεγονός ότι ο Όλαφ Σολτς απέφυγε να χρησιμοποιήσει βαρείς χαρακτηρισμούς κατά της Μόσχας στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, όπου απλώς μίλησε για «επιθετικό πόλεμο» της Ρωσίας. Τα υπόλοιπα ανέλαβαν να τα διοχετεύσουν «κυβερνητικές πηγές» που επανέλαβαν την καταδίκη των χτυπημάτων κατά ειρηνικών στόχων, αλλά και την επιστράτευση Βορειοκορεατών στις μάχες. Αλλά δεν θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, αφού το Κίεβο «μετρά» κάθε λέξη που ακούγεται στη γερμανική πρωτεύουσα.



Ο Σολτς είχε επαναλάβει στο παρελθόν ότι περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ανοίξει ξανά δίαυλο διαλόγου με τον Πούτιν και ότι σε κάθε περίπτωση αυτό θα γίνει σε συνεννόηση με τους συμμάχους, δεν θα είναι δηλαδή μια πρωτοβουλία, που θα λάβει μόνος του. Αυτό έχει τη σημασία του, όπως φυσικά και η προσεκτική ανακοίνωση του Κρεμλίνου, που ανέφερε ότι ο Πούτιν επεσήμανε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις «νέες εδαφικές πραγματικότητες». «Οι πιθανές συμφωνίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, να βασίζονται στις νέες εδαφικές πραγματικότητες και, πάνω απ' όλα, να αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Δήλωση προθέσεων

Φυσικά είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις, αλλά η διάθεση εκδηλώθηκε. Όλες οι πλευρές συμπεριλαμβανομένης φυσικά της Ρωσίας έχουν κουραστεί από αυτόν τον πόλεμο που έχει μετατραπεί σε σύγκρουση «χαρακωμάτων» και έχει μετατρέψει σε τροφή για τα κανόνια δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων, ενώ έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ακόμα ζημιές δεκάδων δισεκατομμυρίων. Το ερώτημα είναι πώς κατέγραψαν όλα αυτά τα δεδομένα στο Κίεβο, που από εκεί που προσδοκούσαν στήριξη για το «σχέδιο νίκης», τώρα φοβούνται ότι μπορούν να βρεθούν μπροστά σε αυτό που οι σύμμαχοί τους διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να γίνει. Να τους σερβιριστεί έτοιμη προς κατανάλωση κάποια συμφωνία ειρήνης για αυτούς που θα έχει προκύψει χωρίς αυτούς.

