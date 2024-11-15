Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι προετοιμασμένες να επεκτείνουν την πυρηνική τους δύναμη για να αποτρέψουν τις αυξανόμενες απειλές από την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, είναι η οδηγία της κυβέρνησης Μπάιντεν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal σε άρθρο της το οποίο επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους.

Οι αποφάσεις για το εάν θα προχωρήσει στην ανάπτυξη περισσότερων πυρηνικών όπλων εναπόκειται στην επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, η οποία δεν έχει ακόμη διευκρινίσει ποια είναι τα αμυντικά της σχέδια.

Τι «έδειξε» ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε όλα τα μεγάλα προγράμματα πυρηνικών όπλων που παρέλαβε από την κυβέρνηση Ομπάμα και πρόσθεσε δύο νέα πυρηνικά συστήματα. Η ομάδα μετάβασης Τραμπ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό από το αμερικανικό δίκτυο.

Η οδηγία της κυβέρνησης Μπάιντεν που κωδικοποιείται ως «Καθοδήγηση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Πυρηνικών Όπλων» (Nuclear Weapons Employment Planning Guidance), έρχεται καθώς η Κίνα προχωρά σε μια μεγάλη συγκέντρωση πυρηνικών, η Ρωσία δεν ανταποκρίνεται σε συνομιλίες για τον έλεγχο των όπλων και η Βόρεια Κορέα αυξάνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Έντονη ανησυχία από τη συνεργασία Μόσχας, Πεκίνου και Πιονγκγιάνγκ

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αυτή η εξαιρετικά διαβαθμισμένη οδηγία, η οποία υπεγράφη από τον Πρόεδρο Μπάιντεν νωρίτερα αυτό το έτος, δίνει εντολή στο Πεντάγωνο να αναπτύξει επιλογές για να αποτρέψει ταυτόχρονα την επιθετικότητα της Κίνας, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας.

Τα συγκεκριμένα κράτη συνεργάζονται σε στρατιωτικά θέματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την Ουάσιγκτον να χρειαστεί να αντιμετωπίσει πολλές συγκρούσεις ταυτόχρονα.

Η πολιτική του Μπάιντεν, λένε αξιωματούχοι της κυβέρνησης, τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης προηγμένων μη πυρηνικών συστημάτων και της εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας με τους συμμάχους στην Ασία και την Ευρώπη για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων. Το Πεντάγωνο, ωστόσο, προετοιμάζει επίσης επιλογές για την ανάπτυξη περισσότερων πυρηνικών κεφαλών εάν αυτές οι προσπάθειες αποδειχθούν ανεπαρκείς, δεδομένης της πιθανότητας οπισθοδρομήσεων στον έλεγχο των όπλων και περαιτέρω καθυστερήσεων στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς πυρηνικών συστημάτων των ΗΠΑ.

«Εάν οι τρέχουσες συνθήκες οδηγηθούν σε αρνητική κατεύθυνση με τη Ρωσία να λέει «όχι» στον έλεγχο των όπλων, την Κίνα να αναπτύσσεται και τη Βόρεια Κορέα να κατασκευάζει, μπορεί να υπάρξει ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των αναπτυσσόμενων πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ στο μέλλον», δήλωσε ανώτερος υπάλληλος, αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν. «Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη με συμβατικό τρόπο ενσωματώνοντας στενά με τους συμμάχους».

Μια αποχαρακτηρισμένη έκθεση σχετικά με τις οδηγίες για την πυρηνική ανάπτυξη που θα σταλεί στο Κογκρέσο την Παρασκευή δεν περιγράφει συγκεκριμένες επιλογές που εξετάζονται, αλλά σημειώνει ότι «μπορεί να είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η τρέχουσα ικανότητα, η στάση, η σύνθεση ή το μέγεθος της πυρηνικής δύναμης των ΗΠΑ» για την αντιμετώπιση «πολλαπλών αντιπάλων που έχουν αναδείξει τα πυρηνικά όπλα στο επίκεντρο των στρατηγικών εθνικής ασφάλειας».

Οι επιλογές που θα «κληρονομήσει» η κυβέρνηση Τραμπ

Ο Τραμπ θα έχει κάποιες έτοιμες επιλογές από την κυβέρνηση Μπάιντεν για να προσθέσει και στα τρία μέρη αυτού που είναι γνωστό ως πυρηνική τριάδα των ΗΠΑ, που αποτελείται από πυραύλους που εκτοξεύονται από ξηρά, από υποβρύχια και πολεμικά πλοία και από βομβαρδιστικά. Αυτά τα πιθανά βήματα περιλαμβάνουν την προσθήκη πολλών κεφαλών στους επίγειους πυραύλους Minuteman III, την ανάπτυξη περισσότερων πυρηνικών όπλων σε υποβρύχια εξοπλισμένα με βαλλιστικούς πυραύλους και τη συνέχιση της ανάπτυξης ενός υποβρυχίου που φέρει πυραύλους κρουζ με πυρηνικά όπλα, ένα πρόγραμμα που η κυβέρνηση Μπάιντεν αρχικά ακύρωσε αλλά το Κογκρέσο αποκατέστησε.

Η κυβέρνηση Τραμπ «θα κληρονομήσει κάποιες επιλογές», είπε ο Βιπίν Ναράνγκ, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας σε πυρηνικά θέματα μέχρι τον Αύγουστο. «Έτσι μπορούν να πιάσουν το ζήτημα από εκεί που το αφήσαμε και να προχωρήσουν περαιτέρω».

Αυτές οι επιλογές παραλληλίζονται με πολλές από τις συστάσεις της Επιτροπής Στρατηγικής Θέσης, μιας επιτροπής που διορίστηκε από το Κογκρέσο πρώην αξιωματούχων και εμπειρογνωμόνων και είναι επιφορτισμένοι με την εξέταση των απειλών για την ασφάλεια για την περίοδο 2027 έως το 2035.



