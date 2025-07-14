Περί δασμών, αντίμετρων και μίας κούρσας απειλών

Της Αθηνάς Παπακώστα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, βάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο στόχαστρο του εν εξελίξει εμπορικού του πολέμου.

Αυτή τη φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί τις Βρυξέλλες με την επιβολή δασμών ύψους 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα από την 1η Αυγούστου. Έχει ήδη προηγηθεί η απειλή του περί επιβολής δασμών ύψους 20% σε όλες τις ευρωπαϊκές εισαγωγές, τον περασμένο Απρίλιο, αλλά και το επόμενό του προειδοποιητικό χτύπημα για επιβολή δασμών ακόμη και 50% στα ευρωπαϊκά εισαγόμενα προϊόντα, τον περασμένο Μάιο, όταν ο μαραθώνιος συνομιλιών Ουάσινγκτον - Βρυξελλών έμοιαζε να οδηγείται σε αδιέξοδο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, όλοι περίμεναν να μάθουν εάν Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγούνταν σε μία συμφωνία. Η προθεσμία έληγε στις 9 Ιουλίου. Ωστόσο, δεν υπήρξε ούτε πρόοδος και, συνεπώς, ούτε κάποια ανακοίνωση. Εκτός από την ανάρτηση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω της οποίας γνωστοποιούσε ότι ο δασμολογικός συντελεστής που θα ισχύει από την 1η Αυγούστου στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα θα ορίζεται στο 30%. Συγχρόνως, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιούσε την Ένωση των «27» να μην προβεί σε αντίμετρα απειλώντας ότι θα επιβληθούν πιο υψηλοί δασμοί.

Άμεση ήταν η αντίδραση των Ευρωπαίων, οι οποίοι δεν έκρυψαν ούτε τον αιφνιδιασμό τους αλλά και ούτε την ενόχλησή τους, καθώς είχαν μείνει και με την εντύπωση πως διαπραγματεύονταν για ένα ποσοστό της τάξης του 10%.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε σε ήπιους τόνους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά -εάν χρειαστεί- θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης επιπρόσθετων μέτρων.

Από την πλευρά του, όμως, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τόνιζε ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη για εμπορικό πόλεμο καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει την προετοιμασία αξιόπιστων αντίμετρων, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την πρώτη ημέρα του Αυγούστου.

Σκληρός εμφανίστηκε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ ενώ περισσότερο ψύχραιμη εμφανίστηκε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία εξέφραζε την αισιοδοξία της για την επίτευξη μίας δίκαιης συμφωνίας καλώντας, ταυτόχρονα, τις Βρυξέλλες να παραμείνουν προσηλωμένες στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

24 ώρες και κάτι αργότερα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επανήλθε εκ νέου στο θέμα. Αυτή τη φορά η ΕΕ έδινε παράταση στην…παράταση για την επιβολή αντίμετρων.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμιζε ότι οι Βρυξέλλες θα εκμεταλλευτούν το χρονικό διάστημα που έχει απομείνει μέχρι την 1η Αυγούστου για την αναστολή εφαρμογής των αντιποίνων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά «την ίδια στιγμή», ξεκαθάριζε ότι, θα συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε περαιτέρω αντίμετρα, ώστε να είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι».

Ήδη άλλωστε, σύμφωνα με τα όσα είχαν διαρρεύσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονταν για το πρώτο, αρχικό, πακέτο αντίμετρων ύψους περίπου 21 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά των Αμερικανών, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να τεθεί αυτομάτως σε εφαρμογή στις 12:01 αύριο, Τρίτη 15 Ιουλίου.

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέκλεισε – τουλάχιστον προς το παρόν – να οπλίσει το «εμπορικό μπαζούκα» των Βρυξελλών, δηλαδή του «εργαλείου κατά του εξαναγκασμού» (anti-coercion instrument), που στοχεύει σε αμερικανικές τράπεζες και επιχειρήσεις, και σήμερα στις Βρυξέλλες ραντεβού δίνουν οι υπουργοί Εμπορίου της Ένωσης προκειμένου να εξετάσουν τα επόμενα βήματα των Ευρωπαίων αυτές τις τρεις εβδομάδες που απομένουν μέχρι ο Ντόναλντ Τραμπ να ζυγίσει εάν θα πατήσει το κουμπί των δασμών του κατά των Βρυξελλών. Άλλωστε χθες, Κυριακή, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες συμφωνίες πριν τον Αύγουστο και η κούρσα συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.