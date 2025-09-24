Επίθεση από drones που έριξαν φωτοβολίδες κρότου λάμψης και χημικά δέχθηκαν τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) τα ξημερώματα, ανοιχτά της Κρήτης.

CCTV Footage shows one of the drone attacks that targeted the Global Sumud Flotilla ships in international waters of the Mediterranean Sea



At least 12 attacks have been reported so far https://t.co/7dX4MIKhIq pic.twitter.com/t6TDk3nwQd — Anadolu English (@anadoluagency) September 24, 2025

Η επίθεση έγινε 50 χλμ Νότια της Κρήτης και 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου - εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

A su paso por Creta (Grecia), varios drones han lanzado ácido sobre dos barcos de la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza, mientras que una docena de explosiones han alcanzado a nueve de las embarcaciones. La organización responsabiliza a Israel https://t.co/y9R02FKCYZ — EL PAÍS (@el_pais) September 24, 2025

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει με έκτακτη ανακοίνωσή του το «March to Gaza Greece», η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας).

Συνολικά αναφέρονται πάνω από 12 επιθέσεις σε οκτώ πλοία, οι οποίες προκάλεσαν εκρήξεις, μικρές υλικές ζημιές και διακοπή των επικοινωνιών, αλλά όχι τραυματισμούς.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν την προστασία του Ελληνικού Λιμενικού και ο Στόλος συνεχίζει το ταξίδι του για τη Γάζα.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές.

Ο Global Sumud Flotilla είναι διεθνής στόλος, με πληρώματα από 50 χώρες που, όπως αναφέρουν, έχει στόχο «να σπάει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός».

Στο Στόλο για τη Γάζα συμμετέχουν και 3 ελληνικά πλοία, τα οποία είναι ασφαλή.

«Δεν μας εκφοβίσουν όμως αυτές οι τακτικές. Οι κινήσεις που κάνει το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του για να παρατείνουν τις φρικαλεότητες της πείνας και της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αηδιαστικές. Όμως η αποφασιστικότητά μας είναι πιο δυνατή από ποτέ. Αυτές οι τακτικές δεν θα μας αποτρέψουν από την αποστολή μας να παραδώσουμε βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού απλώς δυναμώνει τη δέσμευσή μας. Δεν θα σιωπήσουμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του «March to Gaza Greece».

Πηγή: skai.gr

