Μαθήματα... ζωολογίας στον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε η Μόσχα την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία είναι «αρκούδα» και όχι «χάρτινη τίγρη» στη γεωπολιτική σκηνή, όπως την αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο truth social.

«Γιατί όχι; Η Ρωσία πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο στον οποίο μια πραγματική στρατιωτική δύναμη έπρεπε να είχε κερδίσει σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει πολύ με "χάρτινη τίγρη"» ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο RBC, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι η «Η Ρωσία δεν είναι σε καμία περίπτωση τίγρη. Η Ρωσία παραδοσιακά θεωρείται αρκούδα. Δεν υπάρχουν χάρτινες αρκούδες. Η Ρωσία είναι μια πραγματική αρκούδα... Δεν υπάρχει τίποτα χάρτινο σε αυτό».

Η Μόσχα αγνόησε τις δηλώσεις του Τραμπ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο σχόλιο του Αμερικανού προέδρου ότι «ο Πούτιν και η Ρωσία αντιμετωπίζουν ΜΕΓΑΛΑ οικονομικά προβλήματα και τώρα είναι η ώρα για την Ουκρανία να δράσει».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι παρά τα «ορισμένα σημεία εντάσεων» λόγω των δυτικών κυρώσεων μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία «διατηρεί την ανθεκτικότητα και τη μακροοικονομική σταθερότητα».



