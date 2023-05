Ιταλία: Στην πόλη Τσεζένα πολλοί κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών εξαιτίας πλημμύρας - Βίντεο

Οι περισσότερες σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις έχουν διακοπεί, και η κατάσταση επιφυλακής θα παραμείνει «στο κόκκινο»

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει τις περιφέρειες Μάρκε και Εμίλια Ρομάνια, με πρωτεύουσες την Μπολόνια και την Ανκόνα.

Χίλιοι περίπου κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Στην πόλη Τσεζένα ο ποταμός Σάβιο υπερχείλισε, και πολλοί άνθρωποι ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών εξαιτίας της πλημμύρας, ενώ οι καραμπινιέροι βοήθησαν δεκάδες ηλικιωμένους να απομακρυνθούν από τα ισόγεια στα οποία ζουν.

Οι δήμαρχοι των περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία ζήτησαν από τους κατοίκους να μην μετακινηθούν από τα σπίτια τους μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι ισχυρές βροχοπτώσεις πρόκειται να συνεχιστούν μέχρι αύριο Τετάρτη το βράδυ.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και αύριο σε δεκάδες πόλεις της Εμίλια Ρομάνια και της περιφέρειας Μάρκε. Οι περισσότερες σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις έχουν διακοπεί, και η κατάσταση επιφυλακής θα παραμείνει «στο κόκκινο» τουλάχιστον για ένα ακόμη εικοσιτετράωρο.

