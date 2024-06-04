Δεν έχουμε ακόμα «συγκεκριμένες εγκρίσεις» από καμία πλευρά για την τρέχουσα πρόταση που έχει τεθεί στο τραπέζι για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζέντ αλ-Ανσαρί.

«Έχουμε ήδη δηλώσεις από Ισραηλινούς υπουργούς που δεν μας δίνουν μεγάλη εμπιστοσύνη ότι υπάρχει μια ενιαία θέση για το Ισραήλ στο Ισραήλ σχετικά με αυτήν την τρέχουσα πρόταση στο τραπέζι», είπε. «Μπορούμε επίσης να δούμε ότι υπάρχει μια θετική δυναμική που δημιουργείται και στις δύο πλευρές» πρόσθεσε.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση συνεδριάζει αυτή τη στιγμή και υπάρχουν συζητήσεις για την αποδοχή των προτάσεων στο τραπέζι. … Πρέπει, ως διεθνής κοινότητα, να ασκήσουμε πίεση και στις δύο πλευρές να αποδεχθούν τις προτάσεις επί τόπου και να το τερματίσουν αμέσως, κάτι που θα συνέβαινε μόνο με όλους εμάς αν εργαστούμε μαζί για να διασφαλίσουμε ότι και οι δύο πλευρές κατανοούν ότι πρέπει να επιτύχουν μια συμφωνία εδώ και τώρα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε επίσης ότι δεν υπάρχουν «άλλες επιλογές» για τον τερματισμό του πολέμου εκτός από το να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουμε σε συμφωνία.

«Κανείς δεν μπορεί να έχει ολοκληρωτική νίκη σε αυτόν τον πόλεμο. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο στη διεθνή κοινότητα ότι οι ισχυρισμοί ότι μπορείτε να εξαλείψετε τη Χαμάς ή να παραμερίσετε το παλαιστινιακό ζήτημα στο σύνολό του θα προκαλέσει περισσότερη βία και είναι ανέφικτο», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

