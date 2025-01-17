Ιταλία: Σε δίκη παραπέμπεται η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ

Σε δίκη αποφάσισε να παραπέμψει η ιταλική δικαιοσύνη την υπουργό Τουρισμού της κυβέρνησης Μελόνι, Ντανιέλα Σαντανκέ.
Η υπουργός, η οποία είναι και γερουσιαστής του ακροδεξιού κόμματος "Αδέλφια της Ιταλίας", κατηγορείται για πλαστό ισολογισμό του ομίλου του εκδοτικού τομέα "Βιζιμπίλια", τον όποιο ίδρυσε η ίδια και πρώτη δικάσιμος ορίστηκε για τις 20 Μαρτίου στο Μιλάνο.
Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση, αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραπομπής σε δίκη της υπουργού Τουρισμού, ζήτησε την παραίτησή της.
"Πριν μία εβδομάδα η Τζόρτζια Μελόνι είχε πει ότι θα περίμενε τη συγκεκριμένη απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα η απόφαση ελήφθη, δεν μπορεί να κάνει σαν να μην συνέβη τίποτα. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση, απαιτούσε παραιτήσεις για πολύ πιο ασήμαντα θέματα. Τώρα τι θα κάνει; Θα αλλάξει ιδέα και σε αυτή την υπόθεση;", δήλωσε η γραμματέας του "Δημοκρατικού Κόμματος" Έλι Σλάιν.
Ο δε πρόεδρος των Πέντε Αστέρων και πρώην πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε πρόσθεσε: "Ζητάμε την άμεση παραίτηση της υπουργού, χωρίς να θέλουμε να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα της δίκης".
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν έχει λάβει ακόμη θέση επί της όλης υπόθεσης, αλλά πολλοί αναλυτές θεωρούν ιδιαίτερα πιθανή πλέον την αντικατάσταση της Ντανιέλα Σαντανκέ μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
