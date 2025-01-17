Αιγύπτιοι, Καταριανοί, Αμερικανοί και Ισραηλινοί μεσολαβητές συναντώνται σήμερα στο Κάιρο για να ορίσουν τους «μηχανισμούς» εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το αιγυπτιακό κράτος.

Επικαλούμενο ενημερωμένη αιγυπτιακή πηγή, το Al-Qahera News μετέδωσε πως οι τεχνικές συναντήσεις ξεκίνησαν σήμερα στο Κάιρο "προκειμένου να δημιουργηθούν μηχανισμοί εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας με τη συμμετοχή αιγυπτιακών, καταριανών, αμερικανικών και ισραηλινών ομάδων".

Στη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών, οι διαπραγματευτές συμφώνησαν να διευκολύνουν την είσοδο 600 φορτηγών βοήθειας την ημέρα, όπως προβλέπει η συμφωνία, ανέφερε η πηγή.

Φορτηγά αναμένουν από την αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων, όπου το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών έκανε έκκληση χθες, Πέμπτη, για μια γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ανακοινώνοντας την εκεχειρία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε την Τετάρτη πως «θα αυξήσει την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους αμάχους».

Τα ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει περισσότερους από 100 θανάτους από την ανακοίνωση της συμφωνίας την Τετάρτη, σύμφωνα με υπηρεσίες διάσωσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την παραμονή της ορκωμοσίας τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, του εκλεγμένου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023 μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

