Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει πρόσθετα ερευνητικά μέτρα έναντι του Χ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα τρία πρόσθετα τεχνικά ερευνητικά μέτρα έναντι του Χ αναφορικά με το σύστημα συστάσεων της πλατφόρμας.

Τα εν λόγω ερευνητικά μέτρα λαμβάνονται στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας που κινήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2023 βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν, δήλωσε σχετικά: «Λαμβάνουμε σήμερα περαιτέρω μέτρα για να ρίξουμε φως στο κατά πόσο τα συστήματα συστάσεων του Χ πληρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Δεσμευόμαστε ότι κάθε πλατφόρμα που λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σέβεται τη νομοθεσία μας, που ως στόχο έχει να καταστήσει το διαδικτυακό περιβάλλον δίκαιο, ασφαλές και δημοκρατικό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.»

Κατ’ αρχάς, η Επιτροπή ζητεί από την εταιρεία να προσκομίσει εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τα συστήματα συστάσεων της και τυχόν πρόσφατες αλλαγές που έκανε σε αυτά, έως τις 15 Φεβρουαρίου 2025.

Επιπλέον, με «εντολή διατήρησης» απαιτεί από την πλατφόρμα να διατηρεί εσωτερικά έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές αλλαγές στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των αλγορίθμων συστάσεων της, για την περίοδο μεταξύ 17ης Ιανουαρίου 2025 και 31ης Δεκεμβρίου 2025, εκτός εάν ολοκληρωθεί νωρίτερα η εν εξελίξει έρευνα της Επιτροπής.

Τέλος, η Επιτροπή εξέδωσε αίτημα για πρόσβαση σε ορισμένες από τις εμπορικές API του X — τις τεχνικές διασυνδέσεις με το περιεχόμενό του που επιτρέπουν την άμεση διερεύνηση στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του περιεχομένου και του βάιραλ χαρακτήρα των λογαριασμών.

Τα μέτρα αυτά θα επιτρέψουν στις υπηρεσίες της Επιτροπής να συνυπολογίσουν όλα τα συναφή στοιχεία κατά τη σύνθετη αυτή αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων και του μετριασμού τους στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Nίκος Ανδρίτσος

