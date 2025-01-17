Η γερμανική αστυνομία κλήθηκε σήμερα για να ερευνήσει ένα ύποπτο γράμμα που στάλθηκε στο προξενείο των ΗΠΑ στο Βερολίνο, υποψία που οδήγησε στην εκκένωση του κτιρίου από το προσωπικό της πρεσβείας, αλλά ο συναγερμός έληξε γρήγορα, αφού η αστυνομία έδωσε το ελεύθερο μετά τον έλεγχό της.

«Ήταν ένα εντελώς ακίνδυνο αντικείμενο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας μετά τη δίωρη επιχείρηση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το τμήμα αλληλογραφίας του προξενείου εκκενώθηκε και ειδικοί του Ινστιτούτου Εγκληματολογικών Ερευνών του Κρατικού Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών του Βερολίνου εξέτασαν το γράμμα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το ύποπτο γράμμα περίπου στις 11:55 τοπική ώρα (12:55 ώρα Ελλάδας).

Οι εργαζόμενοι στο τμήμα αλληλογραφίας έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν και η πρόσβαση στην πλευρά του κτιρίου όπου βρίσκεται η υπηρεσία αυτή αποκλείστηκε.

Οι εργασίες στο προξενείο συνεχίστηκαν κανονικά, είπε η αστυνομία.

Το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Γερμανία βρίσκεται στο κέντρο του Βερολίνου, ακριβώς δίπλα στην εμβληματική Πύλη του Βρανδεμβούργου, αλλά οι προξενικές υπηρεσίες βρίσκονται σε ένα παράρτημα στη νοτιοδυτική γειτονιά Ντάλεμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

