Ιταλία: Πιο βαριά πρόστιμα για οδήγηση με κινητό ή σε κατάσταση μέθης αποφασίζει το κοινοβούλιο

Η κυβέρνηση Μελόνι ζητά, όποιος οδηγεί χρησιμοποιώντας το κινητό, να πληρώνει -την πρώτη φορά- πρόστιμο από 422 μέχρι 1.697 ευρώ, με προσωρινή κατάσχεση της άδειας οδήγησης για διάστημα από δεκαπέντε ημέρες μέχρι δυο μήνες