Ο Αλμπέρτο Φραντσεσκίνι - ο οποίος είχε ιδρύσει τις «Ερυθρές Ταξιαρχίες» μαζί με τον Ρενάτο Κούρτσιο και την Μάρα Καγκόλ - απεβίωσε στις 11 Απριλίου, αλλά η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή απόψε. Ηταν 77 ετών και είχε γεννηθεί στο Ρέτζιο Εμίλια της βόρειας Ιταλίας.

Morto a 78 anni Alberto Franceschini, ex terrorista e fondatore delle Brigate Rosse insieme a Renato Curcio. @ultimoranet pic.twitter.com/zV9eB2iMlO — Ultimora.net (@ultimoranet) April 26, 2025

Το 1974 συνελήφθη από τους καραμπινιέρους σε αγροικία κοντά στο Τορίνο και στη συνέχεια καταδικάσθηκε σε πάνω από 60 χρόνια φυλάκισης για τρομοκρατία και συμμετοχή σε απαγωγή και δολοφονία.

Στην συνέχεια, το 1982 αποκήρυξε την ένοπλη δράση και το 1992 αποφυλακίσθηκε. Εργάσθηκε σε συνεταιρισμό που είχε ως κύριο αντικείμενο την ένταξη μεταναστών και πρώην φυλακισμένων στην αγορά εργασίας. Πέρυσι, είχε πάρει μέρος σε κινητοποίηση στο Μιλάνο, υπέρ του Ρώσου αντιφρονούντα και πολιτικού Αλεξέι Ναβάλνι.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σε στενό, οικογενειακό κύκλο και το μόνο που διέρρευσε είναι πως εδώ και αρκετό καιρό αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

