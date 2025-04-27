Αργεντινή: Το «ύστατο χαίρε» στον Πάπα Φραγκίσκο - Δείτε εικόνες

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χθες Σάββατο σε κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας της Αργεντινής για να αποτίσει φόρο τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος είχε διατελέσει αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες από το 1998 έως το 2013.

Η επιμνημόσυνη δέηση μεταδιδόταν από γιγαντοοθόνες στην πλατεία Μαΐου (Plaza de Mayo), ένα «ύστατο χαίρε» στον Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, γιο ιταλών μεταναστών που γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες το 1936 και έγραψε Ιστορία ως ο πρώτος Πάπας από τη Λατινική Αμερική.

Δυναμικό παρών έδωσε η νεολαία. «Για πολλούς από εμάς τους νέους που ήμασταν μακριά από την Εκκλησία, η κληρονομιά του Φραγκίσκου μας έφερε πιο κοντά», δήλωσε η 26χρονη Ντανιέλα Γουεντσεσλάο. «Σήμερα, ο Φραγκίσκος είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη χώρα μας. Και θέλουμε να αποτίσουμε αυτόν τον μικρό φόρο τιμής σε εκείνον», συμπλήρωσε.

Είχε προηγηθεί μερικές ώρες νωρίτερα στο Βατικανό η κηδεία του Φραγκίσκου, ο οποίος παρέμεινε στον παπικό θρόνο για 12 χρόνια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τη Δευτέρα του Πάσχα.

Ο σημερινός αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες, ο Χόρχε Γκαρσία Κουέρβα, εκφώνησε κήρυγμα ενώπιον χιλιάδων πιστών που κρατούσαν φωτογραφίες του Φραγκίσκου, λευκά λουλούδια και σημαίες της Αργεντινής. «Δεν μπορούμε ακόμη να κατανοήσουμε πλήρως ή να αντιληφθούμε τον ηγετικό του ρόλο παγκοσμίως. Θρηνούμε επειδή μας λείπει ήδη τόσο πολύ», είπε ο Κουέρβα. «Θρηνούμε για τον Φραγκίσκο, από τα βάθη της καρδιάς μας, χωρίς να ντρεπόμαστε για αυτό».

Ακολούθησε συμβολική πορεία για τον «Πάπα των φτωχών» σε φτωχογειτονιές του Μπουένος Άιρες.

Ξέρω πως «αναπαύεται, αλλά έχω έναν πόνο στην καρδιά μου. Αισθάνομαι την παρουσία του εδώ, αυτήν την στιγμή, λες και το πνεύμα του είναι ακόμη εδώ», δήλωσε η 58χρονη γηροκόμος Ρουθ Λόπες.

Η αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα, η Σαν Λορέντσο, απέτισε ξεχωριστό φόρο τιμής στον Φραγκίσκο, στον πρώτο αγώνα που έδωσε μετά τον θάνατό του. Οι παίκτες φόρεσαν μπλουζάκια με τη μορφή του Πάπα, η οποία κυριαρχούσε επίσης σε πανό και σημαίες που υπήρχαν στο γήπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

