Συναγερμός έχει σημάνει στο Βανκούβερ, στον Καναδά με όχημα να πέφτει πάνω σε πλήθος κόσμου, κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Lapu Lapu.

Σύμφωνα με την αστυνομία, και όπως μεταδίδει το Reuters υπάρχουν «αρκετοί» νεκροί και τραυματίες, ωστόσο δεν υπάρχει για την ώρα επίσημος απολογισμός.

Ο 30χρονος οδηγός του οχήματος, που είναι από Βανκούβερ, έχει συλληφθεί και για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για δυστύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια.

Η αστυνομία του Βανκούβερ διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα του Σαββάτου (06:00 ώρα Ελλάδος σήμερα) στην συνοικία Σάνσετ ον Φρέιζερ της πόλης.

Στα social media έχουν κυκλοφορήσει και εικόνες από την τραγωδία:

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL — Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025

A vehicle just ran into a crowd of individuals at the Lapu Lapu Festival in Vancouver.



This is horrific. Prayers going out.



After a decade of Liberal governance, we are now seeing domestic terrorism in Canada spike.



Canada urgently requires real change now more than ever. pic.twitter.com/HKEyganLaZ — An Oil Exec (@CanadianOilExec) April 27, 2025

Additional footage from the scene of the incident at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, in which an individual drove through a crowd of festivalgoers on a closed-off street, with reports right now suggesting 5-10 fatalities and well over a dozen injuries. The suspect is… pic.twitter.com/WNfYp9mXDh — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Τα πλάνα δείχνουν πολλά περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο, ενώ άνθρωποι είναι πεσμένοι στο έδαφος.

Ο δήμαρχος του Βανκούβερ, Κεν Σιμ δήλωσε πως είναι σοκαρισμένος από το φρικτό γεγονός που συνέβη την ημέρα Lapu Lapu – που είναι μεγάλη γιορτή για την φιλιππινεζική κοινότητα. Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

Ο δήμαρχος σημείωσε πως η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει πως υπάρχουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους πληγέντες και με τη φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ», σημείωσε ο Σιμ.

Πηγή: skai.gr

