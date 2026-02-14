Τα τρένα που διέρχονται από την «καρδιά» της Ιταλίας υπέστησαν καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας το Σάββατο, έπειτα από την τελευταία πράξη δολιοφθοράς κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν τα δρομολόγια μεταξύ της Νάπολης στον νότο και της πρωτεύουσας Ρώμης, ενώ σημειώθηκαν καθυστερήσεις και στη γραμμή που κατευθύνεται βόρεια προς τη Φλωρεντία.

Ο υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, καταδίκασε τους υπεύθυνους για τα περιστατικά, έπειτα από παρόμοια προβλήματα το προηγούμενο Σάββατο στο δίκτυο και ακόμη ένα λιγότερο σοβαρό περιστατικό στα μέσα της εβδομάδας. Οι διακοπές σημειώνονται ενώ η Ιταλία φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

«Πρόκειται για ειδεχθείς εγκληματικές πράξεις που στρέφονται κατά των εργαζομένων και κατά της Ιταλίας», ανέφερε ο Σαλβίνι σε ανακοίνωσή του. «Ελπίζω κανείς να μην υποβαθμίσει ή να μην προσπαθήσει να δικαιολογήσει αυτά τα εγκλήματα που θέτουν ζωές σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Οι αρχές ερευνούσαν καμένα καλώδια σε τμήμα της γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Ρώμης και Νάπολης το Σάββατο, καθώς και δύο ακόμη πιθανές πράξεις βανδαλισμού μεταξύ της πρωτεύουσας και της Φλωρεντίας.

Η εθνική αστυνομία δήλωσε ότι οι αρχικές έρευνες έδειξαν πως πρόκειται «σίγουρα για εγκληματικές ενέργειες».

Στελέχη της σιδηροδρομικής και της πολιτικής αστυνομίας ετοίμαζαν έκθεση που θα αποσταλεί στους εισαγγελείς της Ρώμης μέσα στις επόμενες ώρες, για την επίσημη έναρξη ποινικής έρευνας, πρόσθεσαν.

Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση στο δίκτυο το περασμένο Σάββατο, την πρώτη πλήρη ημέρα των Αγώνων, όταν προκλήθηκαν ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές κοντά στην Μπολόνια, προκαλώντας καθυστερήσεις έως και δυόμισι ωρών σε δρομολόγια υψηλής ταχύτητας, Intercity και περιφερειακά δρομολόγια.

