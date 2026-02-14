Σε αποκαλύψεις από τη διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ για την κατάπαυση πυρός στο ουκρανικό μέτωπο και τη συμφωνία για ειρήνη με τη Ρωσία προχώρησε από το Μόναχο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, η αμερικανική πλευρά ζήτησε από το Κίεβο να παραδώσει το υπόλοιπο Ντονμπάς, ώστε η συμφωνία για την ειρήνη να επιτευχθεί πιο σύντομα. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι, η παράδοση του Ντονμπάς είναι όρος στις εγγυήσεις που απαιτεί η Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι, ανεξάρτητα με τη συμφωνία που μπορεί να επιτευχθεί, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τις αξιώσεις του και το σχέδιό του και θα επιστρέψει στην Ουκρανία με νέα στρατιωτική επιχείρηση.

Αρχικά, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στόχος του Κιέβου δεν είναι να μείνουν μόνοι στη διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, επαναλαμβάνοντας ότι χρειάζεται τους συμμάχους και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ούτε για τις εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς οι ΗΠΑ προτείνουν 15ετές πλάνο, ενώ η Ουκρανία ζητά 20ετές ή και ακόμη περισσότερα χρόνια/

Αναφερόμενος στην αλλαγή του επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι έγινε με σκοπό να καθυστερήσουν οι συζητήσεις και η όλη διαδικασία.

Στο σημείο αυτό δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία μετά τη σύναψη μίας πιθανής συμφωνίας ειρήνης, καθώς σκοπεύει να επιστρέψει.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αποκάλυψε επίσης, ότι η Ρωσία κατέστρεψε μία γραμμή παραγωγής πυραύλων κρουζ Φλαμίνγκο.

΄Όσον αφορά στην επόμενη μέρα, ο Ζελένσκι είπε ότι αναμένει ένα τελικό σχέδιο, το οποίο επεξεργάζονται οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

