Συνάντηση στη Ρώμη είχαν το απόγευμα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, στη συζήτηση εξετάστηκαν οι προοπτικές των διμερών σχέσεων και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τα βασικά ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση στην Ουκρανία, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς και στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνονταν επίσης πρωτοβουλίες για μια αποτελεσματική και καινοτόμο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επιπλέον τις ευκαιρίες που προσφέρει το ευρωπαϊκό εργαλείο SAFE, εξετάζοντας πιθανές κοινές δράσεις Ιταλίας και Ουγγαρίας για την ενίσχυση των τεχνολογικών και βιομηχανικών δυνατοτήτων των δύο χωρών.

