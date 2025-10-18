Φτωχικός προϋπολογισμός από τη Μελόνι

Μικρές αυξήσεις για συνταξιούχους και φοροελαφρύνσεις για χαμηλά εισοδήματα, που δεν ικανοποιούν όμως ούτε τα συνδικάτα, ούτε τους Ιταλούς βιομήχανους.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε και παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2025, ύψους 18,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τον «φτωχότερο» προϋπολογισμό της τελευταίας τριετίας, από τότε που η συντηρητική συμμαχία κυβερνά την χώρα. Είναι αλήθεια ότι οι τράπεζες πρόκειται να συμβάλουν, με ειδική εισφορά ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αρκετά από αυτά τα χρήματα, όμως, θα χρησιμοποιηθούν για να σβηστούν τα πρόστιμα σε όσους πολίτες δεν πλήρωσαν τους οφειλόμενους φόρους, όπως απαίτησε η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι.

Πηγή: Deutsche Welle

Μειώνεται η φορολόγηση των εισοδημάτων μέχρι 50.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ για τις κατώτερες συντάξεις, αποφασίστηκε αύξηση 20 ευρώ τον μήνα. Οι κοινωνικοί εταίροι, όμως, δεν δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι. «Δεν δημιουργείς πλούτο με μικρή μείωση των φόρων και μόνον με μέτρα υπέρ των συνταξιούχων», δήλωσε ο πρόεδρος της ιταλικής Ένωσης Βιομηχάνων, Εμανουέλε Ορσίνι. Θεωρεί ότι τα οικονομικά κίνητρα που έχουν εγκριθεί για τις επιχειρήσεις, όπως και εκείνα που συνδέονται με την απόσβεση κόστους, δεν αρκούν. Στον ορίζοντα, δε, υπάρχει και η ολοκλήρωση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όλα τα έργα και οι διάφορες παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο. Μέχρι τώρα, η Ιταλία έχει ξοδέψει μόνον το 44% των σχετικών, ευρωπαϊκών κονδυλίων.Τι λένε τα συνδικάταΤο δε μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το κεντροαριστερό Cgil, προσθέτει ότι «δεν υπάρχουν ουσιαστικές επενδύσεις» και πως «δεν αντιμετωπίζονται τα πραγματικά προβλήματα. Η Τζόρτζια Μελόνι ξέρει καλά ότι η χώρα της έχει ακόμη ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο υπολογίζεται ότι φέτος θα διαμορφωθεί γύρω στο 137% του ΑΕΠ. Και για τον λόγο αυτό, προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας.Υπάρχει, όμως, ένα ακόμη βαθύτερο πρόβλημα. Η Ιταλία συνεχίζει να μην αναπτύσσεται. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φέτος η οικονομία της χώρας θα παρουσιάσει αύξηση η οποία δεν θα ξεπεράσει το 0,5% και του χρόνου, μόλις το 0,8%.Και την ίδια ώρα, το πραγματικό εισόδημα μειώνεται όλο και περισσότερο. Την χρονική περίοδο από το 2015 μέχρι το 2022, οι έρευνες δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη των μικρομεσαίων πολιτών, περιορίστηκε κατά 20%. Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους, στην Ιταλία δεν ξεπερνά τα χίλια ευρώ τον μήνα. «Με το ποσό αυτό, δεν μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς», γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera.Σωσίβιο της ο ΤραμπH Τζόρτζια Μελόνι, προς το παρόν, απαντά ότι γνωρίζει το πρόβλημα, αλλά ότι είναι διαχρονικό και ότι δεν μπορεί να λυθεί από την μια ημέρα στην άλλη. Έστω και αν η ακρίβεια και τα ανεπαρκή εισοδήματα παραμένουν, για τους συμπατριώτες της, το κύριο καθημερινό τους άγχος.Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιχειρεί να στρέψει την προσοχή αλλού, στην εξωτερική πολιτική και στην στενή, «προνομιακή» της σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρώμη επιδιώκει, τώρα, να έχει κύριο ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας και δηλώνει έτοιμη να πάρει μέρος, με στρατιώτες της, σε τυχόν δύναμη σταθεροποίησης του ΟΗΕ.Είναι σαφές, όμως, ότι οι πολίτες, ζητούν -πρώτα απ΄όλα- απαντήσεις στα κύρια, εσωτερικά τους προβλήματα. Αρχίζοντας από το 23% των νοικοκυριών, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται κάτω, ή σε ελάχιστη απόσταση από το όριο της φτώχειας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.