Tυφώνας «Μελίσα»: Ετοιμάζεται η Τζαμάικα - Εκκενώνονται περιοχές

Για τον χειρότερο ίσως τυφώνα που θα την έχει πλήξει εδώ και δεκαετίες προετοιμάζεται η Τζαμάικα, καθώς ο «Μελίσα» απειλεί με καταστροφικούς ανέμους και πλημμύρες μέσα στις επόμενες ώρες.

Lightning flashes within the powerful eye wall of Hurricane Melissa.



Incredible imagery this morning of Melissa, a Category 5 storm, south of Jamaica. pic.twitter.com/AeFva33fie October 27, 2025

Ο τυφώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας πέντε από το πρωί της Δευτέρας.

Hurricane Melissa intensified to Category 5 strength Monday as it neared Jamaica with up to 30 inches (76 centimeters) of rain and a life-threatening storm surge.



Melissa is forecast to make landfall on the island Tuesday and cross Cuba and the Bahamas through Wednesday. pic.twitter.com/ELlYC1Nne4 — The Associated Press (@AP) October 27, 2025

Ένας ανώτερος υπουργός της κυβέρνησης στην Τζαμάικα κάλεσε τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις εντολές μαζικής εκκένωσης.

Ο Μάθιου Σαμούντα, υπουργός Υδάτων, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κάλεσε τους κατοίκους να μεταβούν σε καταφύγια και να φτάσουν σε ψηλά σημεία τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το CNN.

Σημειώνεται πως ο κυκλώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε σήμερα στη μέγιστη κατηγορία 5 στην Καραϊβική, απειλώντας την Τζαμάικα, την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία με καταστροφικούς ανέμους και πλημμύρες τις επόμενες 48 ώρες.

10/27 5am EDT: #Melissa has strengthened to a Category 5 hurricane with 160 mph winds and a 917 mb central pressure, confirmed by the Air Force Reserve Hurricane Hunters. Conditions in #Jamaica will rapidly deteriorate later today and tonight. Here are the key messages:



See… pic.twitter.com/pMRRQdyOqU — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2025

Hurricane Melissa churns through the atmosphere above the Caribbean Sea with Jamaica, Cuba and Hispaniola bracing for its arrival https://t.co/EOWcNoHVXv pic.twitter.com/Kay6ZAxNYP — Reuters (@Reuters) October 27, 2025

«Η Μελίσα είναι πλέον κυκλώνας κατηγορίας 5», ανέφερε σήμερα στην ιστοσελίδα του το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), με σφοδρούς ανέμους, ισχυρές βροχές και καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν προοδευτικά στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας και προς τη νύχτα. Η Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι.

Το επίκεντρο του κυκλώνα «αναμένεται να περάσει κοντά ή πάνω κάτω από την Τζαμάικα σήμερα το βράδυ και αύριο, Τρίτη, να διασχίσει τη νοτιοανατολική Κούβα αύριο βράδυ και να κατευθυνθεί προς τις νοτιοανατολικές Μπαχάμες την Τετάρτη», εκτίμησε το NHC.

Η Μελίσα έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων: Τριών στην Αϊτή και ενός στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου επίσης αγνοείται η τύχη ενός εφήβου.

Το NHC έκανε λόγο για ανέμους με ταχύτητα έως 260 χλμ/ώρα και «μεγάλα και καταστροφικά» κύματα. Η σχετικά χαμηλή ταχύτητα με την οποία κινείται ο κυκλώνας, περίπου 6 χλμ/ώρα, ανησυχεί τους ειδικούς, διότι υπάρχει ο κίνδυνος οι βροχές και οι κατολισθήσεις που προκαλεί να διαρκέσουν περισσότερο.

«Είναι πιθανές καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις», σύμφωνα με το NHC.

Οι κάτοικοι στις περιοχές που επηρεάζονται «πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους έως δύο ή τρεις ημέρες, ίσως και περισσότερο για τους πληθυσμούς που θα απομονωθούν από τις καταστροφικές πλημμύρες», έχει ήδη τονίσει σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο διευθυντής του NHC Τζέιμι Ρομ. Προειδοποίησε ότι οι συνθήκες στη Τζαμάικα θα επιδεινωθούν «πολύ, πολύ γρήγορα τις επόμενες ώρες».

Η Μελίσα ήταν η 13η τροπική καταιγίδα της περιόδου εκδήλωσης φαινομένων αυτής της φύσης (αρχές Ιουνίου - τέλη Νοεμβρίου) στον Ατλαντικό.

Ο προηγούμενος ισχυρός κυκλώνας που είχε πλήξει την Τζαμάικα ήταν ο Μπέριλ, στις αρχές του Ιουλίου του 2024.

