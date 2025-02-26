Ιταλία: H Ιταλική Υπηρεσία Φοροεισπράξεων ζητά 12,5 εκατομμύρια ευρώ από την πλατφόρμα "X"

H Ιταλική Υπηρεσία Φοροεισπράξεων ζήτησε 12,5 εκατομμύρια ευρώ από την πλατφόρμα "Χ" του Ίλον Μασκ για υποχρεώσεις στις οποίες κατά το παρελθόν δεν ανταποκρίθηκε το Twitter.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, πρόκειται για ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε την περίοδο 2016 - 2022.

Μέχρι τις αρχές Απριλίου, η διοίκηση του "Χ" μπορεί να μπει σε διάλογο με το ιταλικό δημόσιο, να καταβάλει το ποσό που της ζητήθηκε ή να κάνει ένσταση.

Η σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ιταλική οικονομική αστυνομία και την εισαγγελία του Μιλάνου, οι οποίες θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συλλέγοντας τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών που εγγράφονται σε αυτά έχουν οικονομικό όφελος και κατά συνέπεια πρέπει να καταβάλουν φόρο προστιθέμενης αξίας.

Πηγή: skai.gr

