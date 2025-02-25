Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει χρυσές κάρτες αξίας $5 εκατ. σε ξένους που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ - Άνοιγμα και σε Ρώσους ολιγάρχες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θέλει να αρχίσει να πουλάει χρυσές κάρτες έναντι 5 εκατ. δολαρίων σε ξένους που θέλουν να μετακομίσουν στις ΗΠΑ και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το πρόγραμμα, το οποίο, όπως είπε, είναι νόμιμο, θα μπορούσε να ξεκινήσει σε περίπου δύο εβδομάδες. Πρόσθεσε ότι είναι πιθανό Ρώσοι ολιγάρχες να πληρούν τις προϋποθέσεις για τις χρυσές κάρτες.

Πηγή: skai.gr

