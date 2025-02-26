Η Κίνα, ανήσυχη για τη σχέση Τραμπ - Πούτιν, αποκαλεί τη Ρωσία «πραγματικό φίλο»

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο συνοδεύτηκε με πολλές ανεπιθύμητες εκπλήξεις για το Πεκίνο. Όμως, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανατρέποντας δεκαετίες αμερικανικής πολιτικής προς τη Ρωσία, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ μπορεί να βλέπει και μια θετική πλευρά.

Ο Σι μίλησε με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν τη Δευτέρα, στην τρίτη επέτειο από την εισβολή στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών και αποκαλώντας τη Μόσχα «πραγματικο φίλο» και «καλό γείτονα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κινεζικής κυβέρνησης.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε εν μέσω εικασιών ότι η δραματική αλλαγή πολιτικής του Τραμπ που έχει ως στόχο την ενίσχυση των σχέσεων με τη Μόσχα θα μπορούσε να βλάψει το Πεκίνο.

Ωστόσο, ειδικοί σε Ουάσινγκτον και Πεκίνο αναφέρουν ότι η κινεζική ηγεσία αντιμετωπίζει τις γεωπολιτικές αλλαγές με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς η λήξη του πολέμου στην Ουκρανία μέσω της διπλωματίας είναι καλοδεχούμενη.

«Η επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών αυτή φαίνεται να έχει στόχο να διαψεύσει τις εικασίες ότι η Ρωσία θα υποβάθμιζε τις σχέσεις της με την Κίνα ως μέρος μιας μεγάλης συμφωνίας για την Ουκρανία», δήλωσε ο Τζόζεφ Τοριγκιάν, ειδικός στις σχέσεις Ρωσίας-Κίνας στο American University στην Ουάσινγκτον. «Όμως, υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η Κίνα δεν ανησυχεί τόσο πολύ».

«Μια διευθέτηση του πολέμου με όρους της Ρωσίας θα ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα για την Κίνα», πρόσθεσε. «Ο πόλεμος έχει φέρει το Πεκίνο σε δύσκολη θέση, και μια ρωσική “νίκη” θα ήταν ήττα για τη Δύση».

Το Πεκίνο έχει παράσχει κρίσιμη οικονομική και πολιτική υποστήριξη στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου το 2022, στο πλαίσιο της «άνευ όρων συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πούτιν και ο Σι έχουν μιλήσει αρκετές φορές μετά την ορκωμοσία του Τραμπ και έχουν προσπαθήσει να παρουσιάσουν τη συμμαχία τους ως εναλλακτική απέναντι στην παγκόσμια τάξη της οποίας ηγούνται οι ΗΠΑ.

Ενώ η Ρωσία έχει υποστεί βαριές δυτικές κυρώσεις και διεθνή απομόνωση μετά την εισβολή, το Πεκίνο έχει βοηθήσει τη Μόσχα παρέχοντάς της ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρειάζεται στο πεδίο της μάχης, καθώς και μια κρίσιμη αγορά για τις ρωσικές πωλήσεις πετρελαίου. Στην πραγματικότητα, το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ρωσίας αυξήθηκε σχεδόν κατά 70% από το 2021 έως το 2024, σύμφωνα με κινεζικά τελωνειακά δεδομένα.

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει μεταβάλει αυτήν την απομόνωση. Τον τελευταίο μήνα, ο Τραμπ έχει σηματοδοτήσει ότι θέλει να συνεργαστεί με τον Πούτιν, ξεκινώντας την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία, κατηγορώντας ψευδώς την Ουκρανία ότι ξεκίνησε τη σύγκρουση και αποκαλώντας τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δικτάτορα».

Αυτή η ξαφνική ανατροπή των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας έχει οδηγήσει κάποιους ειδικούς να αναρωτιούνται αν ο Τραμπ επιχειρεί να εφαρμόσει μια «αντίστροφη στρατηγική Νίξον». Όπως ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον το 1972 προσέγγισε την Κίνα για να αποδυναμώσει τη Σοβιετική Ένωση, έτσι και ο Τραμπ θα μπορούσε να επιχειρήσει να απομονώσει την Κίνα μέσω στενότερων σχέσεων με τη Μόσχα.

Όμως, ειδικοί στις ρωσο-κινεζικές σχέσεις θεωρούν αυτό το σενάριο απίθανο.

Ο Τσούι Χονγκτζιάν, ειδικός στις ευρωπαϊκές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, ανέφερε ότι παρόλο που η εμπλοκή των ΗΠΑ με τη Ρωσία «ασκεί κάποια πίεση στην Κίνα», δεν πρόκειται να βλάψει τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη και τα κοινά συμφέροντα Μόσχας και Πεκίνου.



«Η Κίνα και η Ρωσία έχουν οικοδομήσει μια πιο ολοκληρωμένη συνεργασία που εκτείνεται πέρα από την ασφάλεια, στην οικονομική ανάπτυξη», σημείωσε ο Τσούι. «Δεν είναι οι ίδιες χώρες που ήταν κάποτε. Όπως είχε πει ένας Έλληνας φιλόσοφος, “κανείς δεν μπαίνει δύο φορές στο ίδιο ποτάμι”».

Το Πεκίνο υποστήριξε αυτό το επιχείρημα αυτή την εβδομάδα. Η Global Times, εφημερίδα που συνδέεται με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, δημοσίευσε άρθρο με το οποίο απέρριπτε την ιδέα ότι το Πεκίνο «ανησυχεί» για την προσέγγιση του Τραμπ με τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι αυτή η άποψη «υποτιμά» τη ρωσο-κινεζική σχέση.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία της Δευτέρας, ο Σι δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις δεν μπορούν να επηρεαστούν από «τρίτα μέρη», ένας προφανής υπαινιγμός προς την Ουάσινγκτον ενώ ο Πούτιν ενημέρωσε τον Σι για τις πρόσφατες επαφές Ρωσίας-ΗΠΑ, σύμφωνα με την κινεζική ανακοίνωση.

Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις για την Κίνα.

Ο πόλεμος έχει φέρει το Πεκίνο σε δύσκολη θέση, ανέφερε ο Λι Τσενγκ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ. Η στήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία έχει αποτελέσει σημείο τριβής στις σχέσεις της με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ κινεζικές εταιρείες έχουν υποστεί κυρώσεις από την Ουάσινγκτον λόγω της υποστήριξής τους στη ρωσική πολεμική μηχανή.

Το Πεκίνο μπορεί επίσης να ανησυχεί ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα μπορούσε να αφήσει περισσότερο χώρο στον Τραμπ να επικεντρωθεί στον ανταγωνισμό με την Κίνα.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες εντάσεις με τις ΗΠΑ καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία για την Κίνα τη διατήρηση μιας ισχυρής συμμαχίας με τη Ρωσία.

«Το Πεκίνο προετοιμάζεται για έναν μακροχρόνιο ανταγωνισμό, πιθανώς ακόμα και σύγκρουση, με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Φίλιπ Ιβάνοφ, ειδικός στις ρωσο-κινεζικές σχέσεις. «Όσο η σχέση ΗΠΑ-Κίνας είναι τεταμένη, είναι καλό για το Πεκίνο να έχει τη Ρωσία στο πλευρό της».

Η Katrina Northrop και ο Vic Chiang είναι συντάκτες της The Washington Post

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.