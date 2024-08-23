Ιταλία: Γηροκόμος κατηγορείται για τον φόνο 4 ηλικιωμένων

Ένας 48χρονος Ιταλός κατηγορείται για τον φόνο τεσσάρων ηλικιωμένων, τους οποίους φρόντιζε, τα τελευταία 10 χρόνια, γράφουν σήμερα ιταλικά ΜΜΕ.

Ο Μάριο Εουτίτσια, ηλικίας 48 ετών, παρουσιάστηκε χθες Πέμπτη σε σταθμό καραμπινιέρων στην Καζέρτα, στη νότια Ιταλία, υποστηρίζοντας ότι ευθύνεται για τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τους οποίος φρόντιζε.

«Θέλω κάποιος να με συλλάβει. Συνεχίζοντας να εργάζομαι, πιθανόν θα το έκανα ξανά», είπε, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Corriere della Sera.

«Ήθελα να βάλω τέλος στα βάσανά τους», είπε επίσης, σύμφωνα με τον ιστότοπο της La Repubblica.

Όπως γράφει η Corriere, οι τέσσερις ηλικιωμένοι έπασχαν όλοι από καρκίνο και ο Μάριο Εουτίτσια τους σκότωσε αυξάνοντας τη δόση των φαρμάκων που λάμβαναν, περιλαμβανομένων εκείνων για τον πόνο.

Δύο από τα θύματά του ταυτοποιήθηκαν, ένας 95χρονος που πέθανε τον περασμένο Μάρτιο και ένας 88χρονος που πέθανε τον Δεκέμβριο του 2023, των οποίων οι θάνατοι δεν θεωρήθηκαν ύποπτοι δεδομένης της κατάστασης της υγείας τους.

Οι άλλοι δύο θάνατοι, για τους οποίους κατηγορείται, συνέβησαν το 2014 στην πόλη Λατίνα, σε κοντινή απόσταση από τη Ρώμη, όμως τα θύματα δεν έχουν προς το παρόν ταυτοποιηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

