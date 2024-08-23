ΗΠΑ: "Σημειώθηκε πρόοδος" στις συνομιλίες στο Κάιρο για εκεχειρία στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε σήμερα Παρασκευή ότι οι συνομιλίες στο Κάιρο για μια εκεχειρία στη Γάζα τείνουν να αποτύχουν, δηλώνοντας ότι αντιθέτως, "σημειώθηκε πρόοδος".

"Στο εξής χρειαζόμαστε οι δύο πλευρές να συναντηθούν και να εργαστούν για την εφαρμογή μιας συμφωνίας", δήλωσε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, καθώς και ο υψηλόβαθμος διπλωμάτης Μπρετ ΜακΓκερκ, απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, βρίσκονται στην Αίγυπτο για τις συνομιλίες αυτές, επιβεβαίωσε ο Τζον Κίρμπι.

"Οι αρχικές συνομιλίες που είχαμε στο Κάιρο τη χθεσινή νύχτα ήταν εποικοδομητικές. Επομένως, θέλουμε να δούμε την ίδια δυναμική να συνεχίζεται εδώ και τις δύο προσεχείς εβδομάδες", δήλωσε.

Οι πληροφορίες στον Τύπο που κάνουν λόγο για συζητήσεις "που τείνουν να αποτύχουν" είναι ανακριβείς, επέμεινε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν μετέβη στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του "επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δέχεται το σχέδιο συμβιβασμού" της Ουάσινγκτον για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από 10 και πλέον μήνες σύγκρουσης, δηλώνοντας ότι "εναπόκειται" πλέον στη Χαμάς "να κάνει το ίδιο".

Ο Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν σήμερα να εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου έχει δεχθεί την πρόταση αυτή, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επιμένει στην παρουσία ισραηλινών στρατευμάτων στα σύνορα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου, ένα σημείο διαφωνίας συγχρόνως με την Ουάσινγκτον και το Κάιρο.

Ο Αμερικανός εκπρόσωπος προέτρεψε εκ νέου τη Χαμάς να δεχθεί την πρόταση που προωθήθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά τις συνομιλίες στο Κατάρ.

"Σκεφθείτε ότι αυτή η συμφωνία θα γίνει για τον πληθυσμό της Γάζας. Αυτό τους δίνει μια περίοδο ηρεμίας και ένα πιθανό τέλος του πολέμου, και της βίας και των αιματοχυσιών", δήλωσε.

"Αυτό τους δίνει επίσης - λόγω του τέλους των μαχών - μια απίστευτη ευκαιρία για όλους εμάς, και το εννοώ όλους εμάς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών να αυξήσουμε σημαντικά την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται" στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Κίρμπι επανέλαβε την υποστήριξη της Ουάσινγκτον στο Ισραήλ σε σχέση με πιθανές απειλές από το Ιράν, δηλώνοντας ότι το επίκεντρο είναι στην άμυνα και στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας.

Η Ουάσινγκτον "συνεχίζει να παρακολουθεί κάθε πιθανή επίθεση του Ιράν κάθε μέρα", δήλωσε, προσθέτοντας "δεν έχουμε δει ακόμη επίθεση, προφανώς, αλλά δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

