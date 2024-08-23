Κίνα: 11 νεκροί, 14 αγνοούμενοι από πλημμύρες στη Λιαονίνγκ

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες την επαρχία Λιαονίνγκ στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μεταδίδει σήμερα η κρατική τηλεόραση. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς αγνοείται η τύχη 14 κατοίκων.

Οι πλημμύρες «προκάλεσαν δέκα θανάτους» και «αγνοείται η τύχη 14 ανθρώπων» στη Λιαονίνγκ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CCTV, στο οποίο υπογραμμίζεται πως ένας τοπικός αξιωματούχος άφησε την τελευταία του πνοή στην προσπάθειά του να σώσει ζωές.

Το χειρότερο πλήγμα υπέστη η πόλη Χουλουντάο, ιδίως οι κομητείες Τσιαντσάνγκ και Σουιτσόνγκ, όπου πλημμύρισαν σπίτια, καταστράφηκαν δρόμοι και καλλιέργειες, ενώ προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με την κινεζική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

