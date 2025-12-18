Σε ανακοίνωσή της σήμερα η ιταλική κυβέρνηση αναφέρει πως «σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τη Mercosur», όπως υπογράμμισε στο κοινοβούλιο η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και επανέλαβε στον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα, «η κυβέρνηση της Ρώμης είναι έτοιμη να την υπογράψει μόλις δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις στους αγρότες, οι οποίες εξαρτώνται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορούν να καθοριστούν σύντομα».

