Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε σήμερα ότι θα μεταφέρει στη σύνοδο της Mercosur, το Σάββατο, ένα αίτημα της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζήτησε να αναβληθεί η υπογραφή της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ηγέτες των τεσσάρων χωρών της Mercosur (Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή) θα συναντηθούν στην πόλη Φοζ ντου Ιγκουάσου και είχαν την ελπίδα ότι θα επικύρωναν αυτή τη συμφωνία, παρά τις επιφυλάξεις ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Η Μελόνι «μου είπε ότι αν μπορούμε να κάνουμε υπομονή μία εβδομάδα, δέκα ημέρες, έναν μήνα, η Ιταλία θα στηρίξει τη συμφωνία», είπε ο Λούλα αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Πρόσθεσε ότι θα μεταφέρει το αίτημά της στη Mercosur ώστε «να αποφασίσει τι θα πράξει».

Σε ανακοίνωσή της η Μελόνι ανέφερε ότι η Ρώμη είναι πρόθυμη να στηρίξει τη συμφωνία, μόλις επιλυθούν τα διάφορα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα. «Η ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να υπογράψει τη συμφωνία μόλις δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις στους αγρότες, κάτι που εξαρτάται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να επιλυθεί γρήγορα», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

