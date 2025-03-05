Ιταλία: Ενδοκυβερνητικές συγκρούσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα

Διχασμένη εμφανίζεται στην Ιταλία η κυβέρνηση Μελόνι για τις προτάσεις αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τις εξαγγελίες φον ντερ Λάιεν.



Η Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται σε δύσκολη θέση, εξαιτίας νέων, ενδοκυβερνητικών εντάσεων. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν η πρώτη που συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την εκλογή του και ήλπιζε σε μια απρόσκοπτη, στενότατη συνεργασία. Τώρα, όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει.



Η Μελόνι συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία, αλλά θεωρεί ότι το όποιο αποτέλεσμα μπορεί να προέλθει μόνον από μια συντονισμένη δράση της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, δεν θέλει να στείλει Ιταλούς στρατιώτες προς εγγύηση της ειρήνης. «Το θέμα είναι πολύπλοκο, δεν πείσθηκα ότι πρόκειται για αποτελεσματική λύση και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα στείλουμε στρατιώτες μας στην Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, η Ιταλίδα πρωθυπουργός αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τις εξαγγελίες της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με στόχο την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης. Η Μελόνι, όπως γράφει η La Repubblica, από τη μία πιστεύει πως το όλο αυτό πρόγραμμα πρόκειται να ευνοήσει τη γαλλική, αμυντική βιομηχανία. Και από την άλλη, φοβάται ότι οι νέες αμυντικές δαπάνες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα οικονομικής φύση στη χώρα της, το δημόσιο χρέος της οποίας αγγίζει το 137% του ΑΕΠ.

Εκ διαμέτρου αντίθετες οι θέσεις των κυβερνητικών εταίρων

Μέσα σε όλα αυτά, οι θέσεις των εταίρων που συνθέτουν την υπερσυντηρητική κυβέρνηση της Ρώμης δείχνουν να είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Η Φόρτσα Ιτάλια, με επικεφαλής των υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, συμφωνεί ότι η Ευρώπη πρέπει να θωρακιστεί. «Αυτό ήταν και το όνειρο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, έφτασε η κατάλληλη στιγμή», τόνισε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.



Η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, όμως, δεν συμφωνεί. «Θεωρείτε ότι οι εξοπλισμοί μπορεί να είναι η κατάλληλη στρατηγική για να αφήσουμε στα παιδιά μας μια ήπειρο ειρήνης; Θα πρέπει να προβληματιστούμε», τόνισε μέσω διαδικτύου. Η Λέγκα, γενικότερα, τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ κάθε πρωτοβουλίας και σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.



Η Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται στη μέση και δείχνει να μην ξέρει ποια οδό πρέπει να ακολουθήσει. Χθες συνάντησε τους κυβερνητικούς εταίρους και τους ανακοίνωσε, όπως διέρρευσε, ότι οι τελικές αποφάσεις είναι μόνον δική της αρμοδιότητα. Ήθελε να παίξει ρόλο γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών αλλά, έως τώρα, το όλο αυτό σχέδιο έχει μάλλον αποτύχει. Μέχρι πότε, άραγε, μπορεί να συνεχίσει να στέλνει ασαφή μηνύματα; Η ιδεολογική της εγγύτητα με τον Τραμπ είναι ξεκάθαρη και στα τέλη του μήνα ετοιμάζεται να τον ξαναεπισκεφθεί στην Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα θέλει να αποφύγει την απομόνωση της Ιταλίας στην Ευρώπη και συνεχίζει έναν «κριτικό διάλογο» με τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία. Οι οποίες, όμως, αναλαμβάνουν διπλωματικές πρωτοβουλίες, χωρίς την άμεση συμμετοχή της ιταλικής κυβέρνησης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.