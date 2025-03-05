Gene Hackman: Νέα δεδομένα για τον θάνατό του – Εντοπίστηκε διαρροή αερίου στην κουζίνα

Η εταιρεία φυσικού αερίου που συνέδραμε στην έρευνα για τον θάνατο του Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του, Betsy Arakawa, ανακάλυψε μια μικροσκοπική διαρροή σε έναν από τους καυστήρες της κουζίνας στο σπίτι τους, στη Σάντα Φε.

Ο 95χρονος Χάκμαν και η 65χρονη σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί, μαζί με έναν από τους σκύλους τους, σε διαφορετικά δωμάτια της έπαυλης του σπιτιού τους στο Νέο Μεξικό την περασμένη Τετάρτη.

Οι πρώτες εικασίες της κόρης του Χάκμαν, Ελίζαμπεθ Τζιν, ήταν ότι ο πατέρας της και η σύζυγός του μπορεί να πέθαναν από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλες «τοξικές αναθυμιάσεις».

Ωστόσο, μετά από εκτεταμένη έρευνα, η εταιρεία φυσικού αερίου του Νέου Μεξικού κάνει λόγο για «μικρή» διαρροή σε έναν από τους καυστήρες της κουζίνας, αλλά δεν πιστεύεται ότι συνέβαλε στον θάνατο του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού και της συζύγου του.

Μετά την ανακάλυψη των σορών του ζευγαριού την περασμένη εβδομάδα, οι πρώτες εικασίες επικεντρώθηκαν στη θεωρία ότι ο θάνατός τους μπορεί να οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Η εταιρεία φυσικού αερίου κατέγραψε πέντε «κόκκινες» ενδείξεις. «Η πρώτη αφορούσε μια μικρή διαρροή (0,33% αερίου - όχι θανατηφόρα ποσότητα) σε έναν από τους καυστήρες της κουζίνας», αναφέρει το δελτίο Τύπου. «Οι άλλες τέσσερις ενδείξεις δεν αφορούσαν διαρροές αερίου ή μονοξείδιο του άνθρακα».

Οι αρχές πιστεύουν ότι το ζευγάρι, τα σώματα των οποίων ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, πιθανότατα πέθαναν μερικές εβδομάδες πριν βρεθούν.

Οι εξετάσεις στον βηματοδότη του Hackman αποκάλυψαν ότι ήταν ζωντανός στις 17 Φεβρουαρίου. Ο σερίφης της κομητείας Σάντα Φε, Adan Mendoza, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ανέφερε ότι ο τρόπος και η αιτία θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί για το ζευγάρι. Είπε, επίσης, ότι δεν υπήρχαν «εμφανή σημάδια εγκληματικής ενέργειας». Σύμφωνα με τον ίδιο εκκρεμούν τα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας και των τοξικολογικών εκθέσεων.

Ο Adan Mendoza

Η σοκαριστική ανακάλυψη των σορών του ζευγαριού έχει προβληματίσει τους ερευνητές, οι οποίοι προσπαθούν ακόμη να προσδιορίσουν πώς και πότε πέθανε. Οι αρχές που ερευνούν τον θάνατο του ζευγαριού έχουν ήδη δηλώσει ότι απίθανο να πέθαναν από διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα.

