Η Ιταλία δεν έδωσε άδεια για να χρησιμοποιηθεί η βάση του ΝΑΤΟ στη Σικελία

H κυβέρνηση της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι τις περασμένες ημέρες δεν έδωσε την αναγκαία άδεια για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η νατοϊκή βάση Σιγκονέλα - η οποία βρίσκεται στην Σικελία - για επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, αποκάλυψε σήμερα η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο δεν έδωσε την συγκατάθεσή του για να μπορέσουν αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειωθούν στην βάση Σιγκονέλα και στην συνέχεια να κατευθυνθούν προς την Μέση Ανατολή.

Αιτία της άρνησης, όπως διέρρευσε, είναι ότι δεν ζητήθηκε εγκαίρως η προαπαιτούμενη άδεια των ιταλικών αρχών και ότι το σχέδιο πτήσης ανακοινώθηκε όταν τα αεροσκάφη είχαν ήδη απογειωθεί. Όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για στρατιωτικά αεροσκάφη με άμεση εμπλοκή στις πολεμικές επιχειρήσεις, περίπτωση για την οποία απαιτείται ειδική άδεια από μέρους της Ιταλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

