Σήμερα η απόφαση του Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ - Η συμφωνία είναι «κοντά» διαβεβαιώνουν οι ΗΠΑ

Το λεγόμενο συμβούλιο ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνησης αναμένεται να εκφραστεί σήμερα για το εάν θα κηρυχθεί ανακωχή στον πόλεμο εναντίον της λιβανικής Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες Δευτέρα αξιωματούχος, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως η συμφωνία βρίσκεται «κοντά».

Η γαλλική προεδρία, που συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες μεσολάβησης, διαβεβαίωσε επίσης ότι οι συνομιλίες για την ανακωχή έχουν «προχωρήσει σημαντικά» και κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να αδράξουν «το ταχύτερο αυτή την ευκαιρία».

Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν με φόντο την περαιτέρω κλιμάκωση τις τελευταίες ημέρες των ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον προπυργίων του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν στην επικράτεια του Λιβάνου. Χθες Δευτέρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 31 άνθρωποι στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Την 8η Οκτωβρίου 2023, η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ για να υποστηρίξει τη Χαμάς, σύμμαχό της παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, που έγινε στόχος καταστροφικών, ευρείας κλίμακας ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού του βραχίονα στο νότιο Ισραήλ την προηγουμένη, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών και αφού θεώρησε πως αποδυνάμωσε τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ μετέφερε το κέντρο βάρους του πολέμου στην επικράτεια του Λιβάνου, εξαπολύοντας εντατική εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον προπυργίων της Χεζμπολά από την 23η Σεπτεμβρίου κι αρχίζοντας χερσαία επίθεση επτά ημέρες αργότερα.

Το συμβούλιο ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνησης θα αποφασίσει «απόψε» για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην ισραηλινή κυβέρνηση υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Τέσσερις λιβανικές κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ πιθανόν μέσα στην ημέρα.

«Είμαστε κοντά» σε συμφωνία, διαβεβαίωσε ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας. Τόνισε ωστόσο πως τίποτε δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη: «δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι να γίνουν όλα», είπε, καλώντας σε σύνεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, η συμφωνία έχει βάσει αμερικανικό σχέδιο που προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων τόσο ο ισραηλινός στρατός, όσο και οι μαχητές της Χεζμπολά θα αποσυρθούν από τα σύνορα των δυο κρατών και θα αναπτυχθούν οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το σχέδιο συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία διεθνούς επιτροπής επιτήρησης της εφαρμογής της συμφωνίας, πρόσθεσε το ρεπορτάζ, κάνοντας λόγο για αμερικανικές διαβεβαιώσεις πως θα υποστηριχθούν τυχόν ισραηλινές επιχειρήσεις σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας του σιιτικού κινήματος.

Η μεσολάβηση βασίζεται στην απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που αφορούσε το τέλος του προηγούμενου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, το 2006, και προβλέπει πως μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι κυανόκρανοι πρέπει να είναι ανεπτυγμένοι στα σύνορα των δυο χωρών.

Όμως ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ διεμήνυσε πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα ήταν «μεγάλο λάθος» και, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε πως «δεν είναι πολύ αργά για να (τη) σταματήσει» και να συνεχίσει τον πόλεμο ως την «ολοκληρωτική νίκη»..

Η Ντορίτ Σισόν, δασκάλα από το βόρειο Ισραήλ, 51 ετών, φοβάται ότι θα υπάρξει διευθέτηση παρόμοια με εκείνη του 2006, που κατ’ αυτήν επέτρεψε στη Χεζμπολά να «επανεξοπλιστεί»: Τώρα «έχει σήραγγες, ρουκέτες, κάθε πιθανό όπλο».

Η κυβέρνηση Νετανιάχου λέει πως θέλει να εγγυηθεί πως δεν θα είναι σε θέση να κάνουν κακό στο Ισραήλ η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, σύμμαχοι του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους. Ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς μετά την επίθεσή της την 7η Οκτωβρίου και λέει επίσης πως έχει σκοπό να τερματίσει τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χεζμπολάχ, που οδήγησαν στον εξαναγκαστικό εκτοπισμό κάπου 60.000 κατοίκων του βορρά τον τελευταίο χρόνο.

Χθες ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως έπληξε μέσα σε μια ώρα κάπου 25 στόχους συνδεόμενους με τη Χεζμπολά στη νότια Βηρυτό, στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο. Το βράδυ, έγιναν νέοι βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε τουλάχιστον 30 βλήματα εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ σύμφωνα τον ισραηλινό στρατό.

Στο μεταξύ συνεχίστηκαν οι μάχες ανάμεσα σε δυνάμεις της Χεζμπολάχ και ισραηλινά στρατεύματα, κατά το ANI.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, έχουν σκοτωθεί σχεδόν 3.800 άνθρωποι στον Λίβανο από τον Οκτώβριο του 2023, στη μεγάλη πλειονότητά τους από την 23η Σεπτεμβρίου και μετά.

Στην ισραηλινή πλευρά έχουν σκοτωθεί 82 στρατιωτικοί και 47 πολίτες σε 13 μήνες, κατά τα επίσημα δεδομένα.

Την ίδια ώρα στο λεγόμενο νότιο μέτωπο, στην πολιορκημένη, ερειπωμένη κι απειλούμενη από λιμό Λωρίδα της Γάζας, συνεχίστηκε χθες για 416η ημέρα ο πόλεμος με ισραηλινούς βομβαρδισμούς κυρίως στο βόρειο τμήμα της.

«Υπάρχουν περίπου 65.000 άνθρωποι στις πολιορκημένες ζώνες» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. «Ακούμε πως ψάχνουν σε κάδους σκουπιδιών, στα συντρίμμια, προσπαθούν να βρουν παλιές κονσέρβες, οποιοδήποτε τρόφιμο μπορούν», είπε εκπρόσωπος της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), η Λουίζ Γουότεριτζ, που βρίσκεται στον παλαιστινιακό θύλακο.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 44.235 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Η Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, πήρε την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο το 2007, δυο χρόνια μετά τη μονομερή αποχώρηση του Ισραήλ από την παραθαλάσσια περιοχή όπου επέβαλε κατοχή για 38 χρόνια.

Η επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.206 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο ή πέθαναν στην αιχμαλωσία. Εκείνη την ημέρα απήχθησαν 251 άνθρωποι, εκ των οποίων 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο 34 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.