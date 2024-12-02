Χαμάς: 33 όμηροι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα

Η Χαμάς είπε σήμερα ότι 33 όμηροι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του σχεδόν 14 μηνών πολέμου μεταξύ της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης και του Ισραήλ στον θύλακα, χωρίς να αποκαλύπτει τις εθνικότητές τους.

Η Χαμάς πρόσθεσε ότι άλλοι όμηροι αγνοούνται.

«Με τη συνέχιση του παράλογου πολέμου σας», αναφέρει σε μια ανακοίνωση προς το Ισραήλ, «θα μπορούσατε να χάσετε τους ομήρους σας για πάντα. Κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε προτού να είναι πλέον πολύ αργά».

Λίγο αργότερα, η Χαμάς δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο, όπως λέει, περιγράφει με λεπτομέρειες πότε και πώς σκοτώθηκαν οι όμηροι, επιρρίπτοντας ευθύνες στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την τύχη τους.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

