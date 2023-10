Ισραηλινοί επιστρέφουν από το εξωτερικό μαζικά στη χώρα τους – Για πρώτη φορά πτήση της El Al το Εβραϊκό Σάββατο (φωτογραφίες)

Μετά την επίθεση του Σαββάτου από εκατοντάδες ενόπλους της Χαμάς και την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ έχει καλέσει στο όπλα έως 360.000 εφέδρους. Οι περισσότεροι ήταν ήδη στο Ισραήλ την ώρα της επιστράτευσης –η μεγαλύτερη αυτού του είδους από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973. Αλλά πολλοί ήταν εκτός χώρας, για διάφορους λόγους και παράτησαν τα πάντα για να επιστρέψουν.

Israelis from around the world coming to join the Israeli Army welcomed at the airport. pic.twitter.com/5C6ISVDfCY