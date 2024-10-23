Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ ετοίμαζε ακόμη μεγαλύτερο χτύπημα από της 7ης Οκτωβρίου

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ έχει αποκαλύψει σχέδιο της Χεζμπολάχ για επίθεση μέσω υπόγειων σηράγγων με τζιπ και πυραύλους.
Mιλώντας στο CNews και Europe 1 ότι αν το σχέδιο είχε πετύχει, η επίθεση θα ήταν καταστροφικότερη αυτής της 7 Οκτωβρίου 2023.
«Εκατό με διακόσια μέτρα από τα σύνορα βρήκαμε σήραγγες από τις οποίες προετοίμαζαν μια εισβολή στο Ισραήλ, μια επίθεση ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι στις 7 Οκτωβρίου», λέει ο Νετανιάχου
«Με τζιπ, με μηχανάκια, με ρουκέτες, με βλήματα. Σχεδίαζαν μια εισβολή», προσθέτει
Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου είχε πει στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ο ισραηλινός στρατός βρήκε ρωσικό στρατιωτικό υλικό σε κρύπτες όπλων της Χεζμπολάχ.
