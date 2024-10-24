Συνεχίζεται η απεργία στη Boeing - Οι εργαζόμενοι απέρριψαν τη σύμβαση που πρότεινε η διεύθυνση

Οι εργαζόμενοι της Boeing στην περιοχή του Σιάτλ απέρριψαν κατά τη συντριπτική πλειοψηφία τους χθες Τετάρτη την πιο πρόσφατη πρόταση συμφωνίας για τετραετή επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που πρότεινε η διεύθυνση της βιομηχανίας και τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της απεργίας τους, που έχει παραλύσει δυο κρίσιμης σημασίας εργοστάσια από τα μέσα του Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο συνδικαλιστικός φορέας τους.

Το 64% των μελών του τοπικού παραρτήματος του IAM τάχθηκε εναντίον της πρότασης, ενημέρωσε ο συνδικαλιστικός φορέας μέσω X. Η πιο πρόσφατη προσφορά της διεύθυνσης της Boeing προέβλεπε αυξήσεις μισθών 35% σε τέσσερα χρόνια, αλλά χωρίς να αποκατασταθεί το σύστημα συντάξεων που είχε καταργηθεί το 2008, απαίτηση πολλών από τους εργαζομένους της.

Η απόφαση να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στη διεύθυνση του αμερικανικού κολοσσού της αεροδιαστημικής βιομηχανίας αντανακλά την πολυετή αγανάκτηση πολλών εργαζομένων, που θεωρούν ότι εξαπατήθηκαν πριν από μια δεκαετία, και βαθαίνει τα προβλήματα για την Boeing, που αντιμετώπιζε ήδη κρίση.

Πάνω από 30.000 εργαζόμενοι κατέβηκαν σε απεργία σε εργοστάσια στη δυτική ακτή των ΗΠΑ από τη 13η Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η παραγωγή του πιο περιζήτητου αεροσκάφους της, του 737 MAX, όπως και μεγαλύτερων μοντέλων της, των 767 και 777.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

