Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Παίζοντας με τον φόβο

Της Αθηνάς Παπακώστα

Εδώ και εβδομάδες η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για το ανταποδοτικό χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε το πώς, ούτε το πότε των αντιποίνων. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, την Τετάρτη ήταν ξεκάθαρος. «Όταν πλήξουμε το Ιράν, ο κόσμος ολόκληρος θα καταλάβει τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ», τόνισε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος σε πιλότους και πληρώματα στη στρατιωτική βάση Χατζερίμ.

Οι στόχοι που θα πλήξει το Ισραήλ αποτελούν αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στην ισραηλινή ηγεσία και την Ουάσιγκτον, η οποία έχει καλέσει το Τελ Αβίβ να μην χτυπήσει κατά ενεργειακών ή/και πυρηνικών υποδομών της Τεχεράνης, υπό τον φόβο πως ολόκληρη η περιοχή αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συρθούν σε έναν κύκλο εφιαλτικής κλιμάκωσης και μάλιστα δύο εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή αμερικανικών εκλογών.

Το Ισραήλ δεν δείχνει στις άμεσες προτεραιότητές του να βρίσκεται η επιστροφή στην ειρήνη. Μετά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, το μέτωπο επεκτάθηκε εδώ και έναν μήνα και στον βορρά. Ο πόλεμος επέστρεψε στον Λίβανο με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να χτυπούν για πρώτη φορά την καρδιά της πόλης της Τύρου που μετρά ιστορία 2.500 ετών και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της Unesco ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από τα ισραηλινά χτυπήματα ισοπεδώθηκαν έξι κτίρια, μία ανάσα μακριά από τους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης που απέχει σχεδόν 80 χιλιόμετρα από τη Βηρυτό, η οποία ζει πλέον, καθημερινά, με τον φόβο κι άλλων φονικότερων χτυπημάτων. Χθες το βράδυ για ακόμη μία φορά τεράστια σύννεφα καπνού υψώθηκαν στον ουρανό ενόσω η νύχτα γινόταν ημέρα. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αυτή τη φορά, στόχευαν τον φιλοιρανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Al-Mayadeen.

Με το βλέμμα σταθερά στραμμένο προς την Τεχεράνη, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν, ο οποίος αναμενόταν να διαδεχθεί τον Χασάν Νασράλα στην ηγεσία της υποστηριζόμενης από το Ιράν σιιτικής οργάνωσης, εξουδετερώθηκε νωρίτερα τον Οκτώβριο μαζί με τον Αλι Χουσεϊν Χουζιμά, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ.

Η οργάνωση παραμένει ακέφαλη, αλλά ικανή να εξαπολύει καθημερινά ρουκέτες κατά του Ισραήλ και κυρίως κατά της ισραηλινής πόλης της Χάιφα. Οι επιθέσεις της μάλιστα έχουν αυξηθεί και ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Η Χεζμπολάχ έχει ήδη ανακοινώσει ότι έχει πλέον εισέλθει σε μία «νέα φάση του πολέμου» στοχεύοντας, το περασμένο Σάββατο, και τη θερινή πρωθυπουργική κατοικία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην παραθαλάσσια πόλης της Καισάρειας.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για την 11η επίσκεψή του στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου. Έχει ήδη συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας.

Έχει, επίσης, συζητήσει τηλεφωνικά με τον Ιορδανό ομόλογό του και έχει μεταβεί και στο Ριάντ όπου και έγινε δεκτός από τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Όπως έγινε μάλιστα γνωστό, μετά και την επίσκεψή του στο Κατάρ θα μεταβεί στο Λονδίνο όπου και θα συναντηθεί με ομολόγους του από τα αραβικά κράτη, συνεχίζοντας έτσι τις προσπάθειες για την επίτευξη μίας διπλωματικής λύσης, η οποία θα επιτρέψει την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων. Οι ελπίδες όμως είναι ισχνές.

Πηγή: skai.gr

