Το Ισραήλ ζήτησε την εκκένωση τριών λιμανιών της Υεμένης

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι επίκειται κτύπημα στα λιμάνια Ρας Ίσα, Χοντάιντα και Σαλίφ - Θα κτυπηθούν βάσεις των Χούθι

Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε του κατοίκους τριών λιμανιών της Υεμένης, του Ρας Ίσα, της Χοντάιντα και του Σαλίφ, να τα εκκενώσουν αμέσως επειδή «χρησιμοποιούνται» από τους αντάρτες Χούθι.

Την ανακοίνωση έκανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, Αβισάι Αντράε.

Οι Χούθι, που στηρίζονται από το Ιράν, εξαπολύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

