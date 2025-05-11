Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε του κατοίκους τριών λιμανιών της Υεμένης, του Ρας Ίσα, της Χοντάιντα και του Σαλίφ, να τα εκκενώσουν αμέσως επειδή «χρησιμοποιούνται» από τους αντάρτες Χούθι.
Την ανακοίνωση έκανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, Αβισάι Αντράε.
Οι Χούθι, που στηρίζονται από το Ιράν, εξαπολύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
