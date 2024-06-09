Δύο δημοτικοί σύμβουλοι του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) δέχθηκαν επίθεση χθες Σάββατο από μασκοφόρους έξω από καφετέρια στο κέντρο της Καρλσρούης, στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των δύο δημοτικών συμβούλων, τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομικής διεύθυνσης στην Καρσλρούη που μίλησε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Στους τρεις τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον τόπο της επίθεσης.

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές υπόπτων, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους κατόπιν εξακρίβωσης των στοιχείων τους.

Το AfD ανακοίνωσε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι δέχθηκαν επίθεση με ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι στο σημείο βρέθηκε ένα μπαστούνι. Εάν χρησιμοποιήθηκε επίσης ρόπαλο του μπέιζμπολ δεν μπορούσε να το επιβεβαιώσει αλλά ούτε να το διαψεύσει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του AfD, περίπου 10 ακροαριστεροί συμμετείχαν στην επίθεση. «Χάρη στη θαρραλέα παρέμβαση υπαλλήλων προσωπικού ασφαλείας, οι οποίοι κάθονταν σε διπλανό τραπέζι, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα», υπογραμμίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

