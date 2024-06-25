Το Ισραήλ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει το Starlink του Έλον Μασκ για να διατηρήσει τη σύνδεση στο Διαδίκτυο σε περίπτωση πολέμου με τη Λιβανέζικη Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ένας πλήρης πόλεμος στο βορρά θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυραυλικές επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο του Ισραήλ και σε άλλες υποδομές.

Η οικονομική εφημερίδα Calcalist ανέφερε ότι τα υπουργεία Οικονομικών και Επικοινωνιών επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τους 5.000 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς του Starlink για να εξασφαλίσουν σταθερή ροή δεδομένων και πληροφοριών για τις κρατικές αρχές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Τον Φεβρουάριο, ο υπουργός Επικοινωνιών Shlomo Karhi έδωσε άδεια στο Starlink, τη δορυφορική μονάδα του SpaceX, να δραστηριοποιηθεί στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας .

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα και οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε εχθροπραξίες τους τελευταίους μήνες από τότε. Η Χεζμπολάχ έχει πει ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ μετέβη την Κυριακή στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει την επόμενη φάση του πολέμου στη Γάζα και την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου οι ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ έχουν πυροδοτήσει φόβους για ευρύτερη σύγκρουση.



Πηγή: skai.gr

