Γαλλικές εκλογές: «Θα ψήφιζα Μελανσόν», λέει ο Ντομινίκ Στρος Καν

Ο πρώην υπουργός οικονομίας της Γαλλίας και επικεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος Καν, ο οποίος αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή μετά το σεξουαλικό σκάνδαλο του 2011, σε άρθρο του στο γαλλικό περιοδικό Challenges αναφέρει ότι μπροστά στο δίλημμα Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν ή Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, ο ίδιος θα ψήφιζε χωρίς ενδοιασμό την Ανυπότακτη Γαλλία.

Αναφερόμενος στο κόμμα της ακροδεξιάς επισημαίνει ότι η ιστορία έχει δείξει πως τέτοια κόμματα δεν εγκαταλείπουν πότε ειρηνικά την εξουσία όταν την καταλάβουν και υπογραμμίζει τον κίνδυνο να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στη Γαλλία σε περίπτωση επικράτησης της Μαρίν Λεπέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

