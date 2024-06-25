Το Ισραήλ θα διαθέσει τις επόμενες εβδομάδες στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης με την σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου, την Χεζμπολάχ και θα προτιμήσει μία διπλωματική λύση, δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τσάχι Χάνεγκμπι.

Επιπλέον, το Ισραήλ συζητά με Αμερικανούς αξιωματούχους τη δυνατότητα η μείωση της έντασης των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας να συνδυασθεί με κάποιου είδους «διευθέτηση» με την οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Εμείς και οι Αμερικανοί πιστεύουμε και θα αφιερώσουμε τώρα τις (επόμενες) εβδομάδες σε μία προσπάθεια να καταλήξουμε σε μία διευθέτηση», είπε ο Χάνεγκμπι στην διάσκεψη της Χερτσλιγιά.

«Αν δεν υπάρξει διευθέτηση μέσω της διπλωματικής οδού, όλοι αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να υπάρξει διευθέτηση μέσω άλλων μέσων. Προς το παρόν προτιμούμε να επικεντρωθούμε στην διπλωματική εκστρατεία».

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας δήλωσε επίσης ότι συζητά με την Ουάσινγκτον πιθανή κοινή προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, ευρωπαϊκών και αραβικών χωρών για την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης στη Χαμάς για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

