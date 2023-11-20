Χαμενεΐ κατά Ισραήλ: Έχει αποτύχει μέχρι στιγμής στον πόλεμο κατά της Χαμάς

Επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας ότι είναι «γεγονός» ότι η χώρα έχει υποστεί μια «ήττα» στον πόλεμό εναντίον της Χαμάς

«Η ήττα του Σιωνιστικού καθεστώτος [Ισραήλ] στη Γάζα είναι γεγονός» είπε χαρακτηριστικά σε ομιλία του στο κέντρο αεροδιαστημικής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην πρωτεύουσα της Τεχεράνης, όπως επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η πρόοδος και η είσοδος σε νοσοκομεία ή στα σπίτια των ανθρώπων δεν είναι νίκη, γιατί νίκη σημαίνει να νικήσεις την άλλη πλευρά» είπε ο Χαμενεϊ.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «έχει αποτύχει μέχρι στιγμής» στην επίτευξη του διακηρυγμένου στόχου του να καταστρέψει τη Χαμάς «παρά τους μαζικούς βομβαρδισμούς» της Γάζας.

«Αυτή η ανικανότητα αντανακλά την ανικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και των δυτικών χωρών» που υποστηρίζουν το Ισραήλ, υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

