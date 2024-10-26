Ιρανικό ΥΠΕΞ: Το Ιράν έχει «καθήκον να αμυνθεί» μετά τα ισραηλινά χτυπήματα

Το Ιράν δήλωσε το Σάββατο ότι είναι υποχρεωμένο να «αμυνθεί» έναντι της επίθεσης που εξαπέλυσε το Ισραήλ πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία, μια επίθεση που ήρθε ως αντίποινα για το μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Το Ιράν έχει το δικαίωμα και το καθήκον να αμύνεται έναντι ξένων επιθετικών πράξεων», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σε ανακοίνωσή του, επικαλούμενο το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, στην ίδια ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά για άμεσα αντίποινα.

Σύμφωνα με δύο Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, μία από τις τοποθεσίες που στοχοποιήθηκαν ήταν η αεράμυνα S-300 του διεθνούς αεροδρομίου Ιμάμ Χομεϊνί κοντά στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, τουλάχιστον τρεις βάσεις πυραύλων του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στοχοποιήθηκαν στις επιδρομές, σύμφωνα με ανώνυμους αξιωματούχους, ένας εκ των οποίων είναι μέλος του IRGC.

Ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν επίσης τη μυστική στρατιωτική βάση Parchin στα περίχωρα της Τεχεράνης, αναφέρουν οι ΝΥΤ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.