Επίθεση της Χεζμπολάχ με μπαράζ ρουκετών σε κατοικημένες περιοχές στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα εκτόξευσε περίπου 80 ρουκέτες από τον Λίβανο

Χεζμπολάχ

Επίθεση με μπαράζ ρουκετών εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ σε πέντε κατοικημένες περιοχές στο βόρειο Ισραήλ το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων των προαστίων του Krayot κοντά στη Χάιφα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα εκτόξευσε περίπου 80 ρουκέτες από τον Λίβανο.

Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στα περίχωρα του χωριού Aita al-Shaab του Λιβάνου, παράλληλα με την εκτόξευση drones εναντίον μιας ισραηλινής αεροπορικής βάσης νότια του Τελ Αβίβ.
 

