Επίθεση με μπαράζ ρουκετών εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ σε πέντε κατοικημένες περιοχές στο βόρειο Ισραήλ το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων των προαστίων του Krayot κοντά στη Χάιφα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα εκτόξευσε περίπου 80 ρουκέτες από τον Λίβανο.

Video of Hezbollah 🇱🇧rocket attack on the city of Acre in the occupied territories.



Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στα περίχωρα του χωριού Aita al-Shaab του Λιβάνου, παράλληλα με την εκτόξευση drones εναντίον μιας ισραηλινής αεροπορικής βάσης νότια του Τελ Αβίβ.



