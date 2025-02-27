Ισραήλ: Τρεις από τους ομήρους που παραδόθηκαν από τη Χαμάς «δολοφονήθηκαν» στη Γάζα

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι τρεις από τους ομήρους, οι σοροί των οποίων επεστράφησαν τη νύκτα στο Ισραήλ από τη Χαμάς, «δολοφονήθηκαν» όσο βρίσκονταν υπό κράτηση.

«Με βάση τις υπηρεσίες Πληροφοριών και πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο Οχάντ (Γιαχαλομί), ο Τσάχι (Ιντάν) και ο Ιτζίκ (Ελγκαράτ) δολοφονήθηκαν όσο βρίσκονταν υπό κράτηση στη Γάζα», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Η τέταρτη σορός που παραδόθηκε στο Ισραήλ τη νύκτα της Τετάρτης ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στον Σλόμο Μανσούρ για τον οποίο οι ισραηλινές αρχές είχαν επισημάνει στις 11 Φεβρουαρίου ότι σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, προτού το πτώμα του μεταφερθεί στη Γάζα.

Το Ισραηλινό Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων επιβεβαίωσε νωρίτερα την ταυτότητα και των τεσσάρων νεκρών ομήρων που παραδόθηκαν τη νύκτα στο Ισραήλ από τη Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής τους με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

«Ενημερωθήκαμε με μεγάλη θλίψη την είδηση της ταυτοποίησης του Σλόμο Μανσούρ, του Τσάχι Ιντάν, του Ιτζίκ Ελγκαράτ και του Οχάντ Γιαχαλομί», έγραψε το Φόρουμ σε ανακοίνωσή του.

Την ταυτότητα των τεσσάρων νεκρών ομήρων επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ με ανάρτησή του στο Χ.

Παράλληλα ο Χέρτσογκ τόνισε σήμερα ότι οι αρχές του Ισραήλ έχουν «ηθική υποχρέωση» να κάνουν τα πάντα προκειμένου να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η επιστροφή από την αιχμαλωσία των σορών των αδελφών μας υπογραμμίζει την ηθική υποχρέωση που έχουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουν οι όμηροι, οι ζωντανοί για να επανενωθούν με τις αγαπημένες τους οικογένειες και όσοι πέθαναν για να ταφούν», έγραψε στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

